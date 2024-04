Mirtha Legrand volvió a cargar sobre el Gobierno de Milei: "No tengamos miedo de opinar"

Este sábado, como es habitual en su programa, Mirtha Legrand recibió a varios invitados en su cena y habló de diferentes temas, entre ellos, la actualidad del gobierno de Javier Milei, al que pocos días atrás había tildado de "desagradable", luego de que el Presidente avalara, con un reposteo en X, un mensaje que la intimaba a comprar el reconocido cine Gaumont.

Este último episodio sucedió un día después de que "La Chiqui" comentara que le parecía una pena que se cerrara el Incaa y se atacara el arte.

“Te da como cierto temor a expresarte porque si a cada cosa que vas a decir y al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien, te van a retrucar”, dijo en ese momento. A su vez, sumó: “Me sorprendió mucho cuando reaccionaron así. No estoy en contra del Gobierno. No quiero estar en contra del Gobierno porque toma represalias y es muy desagradable”.

Lo cierto es que en la edición de este sábado, volvió a sacar el tema y fue contundente: “No tengamos miedo de opinar, chicos. Hay que tener libertad para opinar. No tengamos miedo. Si vos sos de izquierda yo te respeto. Respetame vos también”.

Mirtha compartió la mesa con la actriz Carola Reyna, sus pares Oscar Martínez y Mariano Martínez, el humorista Freddy Villareal y el periodista Emiliano Pinsón.