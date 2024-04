Jubilados "atrapados en el octavo piso" por un corte de luz puntual en La Plata

Un jubilado platense, Julio, denunció que "desde la madrugada estamos sin luz y permanecemos atrapados en nuestro departamento", que se encuentra en el octavo piso de un edificio de 43 #563 entre 5 y 6, en pleno centro de La Plata.

"Tengo 80 años y no puedo salir del edificio porque no andan los ascensores debido a un corte de luz". "Estoy con mi señora y no nos podemos mover de acá. No podemos bajar ocho pisos por escaleras y luego subir", lamentó el usuario.

Por la falta de energía eléctrica sostuvo que se comunicó con Edelap, en donde le suministraron el número de reclamo 6701390. "Nos dicen que hay tres fases y una no está funcionando. La mitad del edificio no tiene luz. Pero por ahora no vemos señales de que vengan a arreglar", relató el hombre.

Una situación similar atravesaba otra jubilada, Elsa, de 79 años, en su casa de 10 entre 530 y 531 de Tolosa. No obstante, en este caso el apagón se extiende desde ayer a las 16.45, según afirmó.

"Es casi un día entero sin luz, soy una persona grande, necesito electricidad para todo ya a mi edad. Es una fase porque hay casas que tienen energía y otras que no tienen", lamentó.