Tensión entre el Gobierno y las prepagas por los fuertes aumentos

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra las prepagas y aseguró que "le están declarando la guerra a la clase media", luego de los aumentos que realizaron desde que asumió el gobierno de Javier Milei. "Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media.

Nosotros desde el Gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media", expresó el funcionario a través de su cuenta de X. Nuevamente el jefe del Palacio de Hacienda hizo referencia a las prepagas. El viernes pasado en una entrevista en TN había expuesto que a las empresas de medicina privada "se les fue la mano con los aumentos".

Las subas tienen su origen en la desregulación del sector a partir de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 del 20 de diciembre pasado que firmó el presidente Milei y que se contemplaba en la Ley Bases. La misma derogó los artículos de la ley de prepagas que le daban a la Superintendencia de Servicios de Salud facultades para fiscalizar y garantizar "la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales".

No obstante, ya hubo varios fallos judiciales contra el DNU y la liberación de precios pero para casos particulares de la persona que llevó a cabo la demanda. "Estamos viendo cosas que se pueden hacer. Voy a tener una charla con ellos, por lo menos para entender, me van a tener que explicar, de alguna manera habrá que hacerlos competir o entender que esto es parte de un cambio cultural, y el cambio cultural implica todo. La competencia no es tan fácil como en el comercio, que se abre y compiten. Es una tarea", profundizó.

El enojo de Caputo se fundamenta en que la medicina privada registra este mes su cuarto aumento consecutivo por encima de los dos dígitos. Según las empresas, el aumento de abril es entre 16 y 19%. Esta suba se agrega a la de 40% de enero, 27% de febrero y 20% en marzo. Más del 100% desde que arrancó el año.

Se reitera: los aumentos que se registran fueron posibles por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) N.º 70, firmado por el presidente Javier Milei a pocos días de asumir que liberó totalmente los precios del sector hasta diciembre de de 2023, las cuotas solo podían subir hasta un porcentaje dispuesto por la Superintendencia de Servicios de Salud.