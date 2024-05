El Indio Solari disparó contra Milei: “No hay ninguna posibilidad de que termine bien”

El músico Carlos "El Indio" Solari apuntó contra el presidente Javier Milei, consideró que "muestra un estado de excitación border" y se mostró sorprendido de que haya gente que pretenda "darle más tiempo" a su gestión, ya que sentenció que "no hay ninguna posibilidad de que termine bien".

Además, afirmó que nunca pensó "que un tipo con una motosierra" pudiera ser jefe de Estado y "pasara todos los filtros". "A mí lo que me extraña es que gente que ha hecho el secundario crea que hay que darle más tiempo a este tipo. No se necesita ser un bocho, simplemente un tipo que estudió el secundario puede darse cuenta cuando lo ve hablar o escuchar las cosas que dice su vocero", resaltó el ex líder Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Según Solari, Milei "muestra un estado de exaltación border" en casi todas sus apariciones y "le pone el histrionismo que no le pone nadie", como en su visita a Israel y el Muro de los Lamentos, donde "hizo una sobreactuación".

Por otra parte, consideró, en diálogo con "El Cohete a la Luna", que este tipo de personas no se pueden "mantener" en una postura serena porque de pronto "van a un reportaje, estallan y golpean la mesa"; tienen la necesidad de "teatralizar la vida" y, de esa forma, "llame la atención de los jóvenes" que suele ser con "violencia".

"La gente así cumple un rol hasta que la cuelgan boca abajo en una plaza, que no sé si nuestro pueblo ya lo ha hecho y no nos fue bien. Es difícil sacarle el poder a los poderosos", añadió. Otro de los temas de los que habló El Indio fue sobre la legitimidad de las encuestas que le dan a Milei un elevado consenso popular porque "hay gente que se está cagando de hambre".

En la misma línea, recordó que el ajuste que hizo el Presidente de la Nación para equilibrar la economía no solo impactó en la cultura, sino también en la ciencia, cuando él la utiliza "para clonar sus perros", y que esas contradicciones hacen que todo "termine siendo caricaturesco".