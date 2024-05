"Nuestros perros son pilares en la vida de mis hijos": habló la madre de los chicos en medio del dilema vecinal

En el marco del conflicto vecinal en un edificio de las "Torres de Villa Elisa", que llegó a la Justicia por la cantidad de animales que tiene una familia -un total de 9 perros- en un departamento, la madre de los chicos señaló: "los animales han sido pilares vitales en la vida y la recuperación de los chicos, brindando consuelo y seguridad en momentos de oscuridad".

La familia sostiene que no se quiere desprender de los animales ya que se convirtieron en "compañeros" para sus hijos Enzo, quien a sus 8 años sufre de autismo, Milagros, de 11 años y afectada por microcefalia, y Bárbara, quien enfrenta un trastorno de ansiedad debido a la agresividad provocada por algunos vecinos.

"Soy una madre desesperada: Mis hijos discapacitados necesitan a sus perros compañeros, mi corazón se desgarra al ver la difícil situación que enfrentan mis tres hijos", afirmó Wanda Yael Muñoz.

Acerca de la problemática surgida por la presencia de los perros, Wanda sentenció: "Esta acción cruel y despiadada ignora por completo las leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad y sus fieles compañeros. Nuestros nueve perros, todos de la misma descendencia, son nuestra luz en medio de la adversidad, y arrancarlos de nuestro lado sería como extinguir esa luz en la vida de mis hijos".

Asimismo, en la carta remarcó: "A la gente que nos critica por no haber castrado a la hembra le informamos que no se pudo por estar preñada, y la última vez porque Zoonosis de la Municipalidad de La Plata no tenía insumos y no tenía nombrada a sus autoridades".

"Desesperadamente, imploro a quienes puedan ofrecernos su apoyo moral, en este momento crítico, especialmente a quienes tienen hijos autistas o con microcefálea o tienen perros de compañía o ame a los animales. Nuestros hijos dependen de ello para seguir adelante", concluyó.