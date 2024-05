Flor Vigna lanza "Fui Feliz", su nuevo tema: filosos mensajes para Luciano Castro

Filosa sorpresa. La influencer soltó un mensaje en donde promocionó su nueva canción en medio del anuncio del reciente noviazgo de Luciano Castro. Claro está que, desde el momento en el que se separó de Luciano Castro, Flor Vigna compartió con sus fanáticos los sentimientos por los que supo atravesar.

Sin embargo, la reciente noticia del noviazgo del actor con Griselda Siciliani cayó como una bomba. Así, Flor decidió lanzar una nueva canción llamada “Fui feliz”, en donde muchos de sus fanáticos detectaron indirectas para su ex pareja. Entonces, para promocionar su nuevo tema, la artista estrenará hoy por la tarde un video repleto de imágenes de ella junto a una reflexión en donde expresó lo que siente en estos momentos de su vida, mientras aún sigue soltera.

“¿No te pasa que hay capítulos de vida que son muy difíciles de sentir y que te gustaría que haya un botón para apagar los sentimientos?”, comenzó el mensaje de Flor en sus redes, dónde agrega: “Pero eso no existe porque no somos robots y ni siquiera la inteligencia artificial pudo crearlo y ahí toda la inteligencia emocional, que es la que te ayuda a sobrevivir cuando no te queda otra agarrar eso que te hace mier… y transformarlo”.

“Observarlo vos mismo y encontrar la capacidad para cambiar el punto de vista una y otra vez hasta que ese proceso te hace aceptar que la vida tiene formas incómodas de invitarte al siguiente nivel”, siguió la influencer.

Asimismo, Vigna continuó reflexionando: “A veces es necesario ponerle un punto final a lo conocido para que empiece el descubrir lo nuevo, eso que también nos merecemos”, remarcó y advirtió: “Pero para que venga todo lo nuevo hay que despedirse bien de lo viejo de una forma agradecida”.

Finalmente Flor agregó: “Dicen que nada bueno viene si uno no sabe valorar lo que ya tiene, así que agradezco a todo lo que fui feliz”, señala su mensaje.