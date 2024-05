Fátima Flórez confesó los motivos de su ausencia en la presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park

Ahora, Fátima Flórez, expareja de Javier Milei, aclaró la razón por la que no estuvo presente en el acto de presentación del libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en el estadio Luna Park, donde sabido es, el mandatario realizó una presentación musical.

Así, en declaraciones para la prensa, la humorista en cuestión confesó vía WhatsApp que se encuentra realizando un proyecto profesional en Miami: “Estoy en Estados Unidos, con muchos ensayos. Ya tengo fecha de estreno, todavía no la puedo decir, pero pronto lo sabrán”, explicó la actriz. De esta manera, Fátima no brindó más detalles sobre su relación con Mile, al tiempo que guardó silencio ante la pregunta sobre si había felicitado al presidente por la mencionada publicación y su particular presentación musical.

Ante este cuadro de situación, vale destacar que sonaron fuertes los rumores que linkeaban a su presencia en el Luna Park: uno de ellos era que Karina y Javier Milei no estaban de acuerdo con su aparición en el emblemático lugar, a pesar de que Flórez tenía la intención de asistir al evento: “Me dice que Fátima quería estar, pero tanto Karina como Javier Milei le dijeron que no, que no era el momento”, aseguraron desde los programas especializados.

Asimismo, recordemos que, una de las conocidas razones por las cuales la pareja se había separado era la diferencia entre sus agendas y las infinitas responsabilidades del mandatario: “Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”, comunicó en su momento el Presidente Milei en su cuenta de X al anunciar el final del romance.