Cetré se diferenció de Vinicius al hablar de racismo: "Siempre me tomo las cosas con humor"

El jugador colombiano Edwuin Cetré, de gran presente en Estudiantes , habló sobre los casos de racismo y respondió diferenciándose del delantero brasileño Vinicius Jr. que denunció en reiteradas ocasiones casos de racismo durante su paso en el Real Madrid. "Somos diferentes personas. A lo mejor él la ha pasado peor o le pone más atención a eso", explicó el futbolista.

"Siempre me tomo las cosas con humor. En Colombia creo que todos somos así. Me decían que Vinicius estaba llorando porque le habían dicho negro. Y después sale lo de Kevin De Brownie…", expresó el futbolista tras ser entrevistado por El VBAR Caracol.

En ese sentido, el colombiano argumentó: "Somos diferentes personas. A lo mejor él la ha pasado peor o le pone más atención a eso. A mí me da igual. Si me gritan negro o lo que sea en la cancha no le voy a poner atención".

"Estoy concentrado en lo mío. Lo de De Brownie empezamos a comentarlo en el grupo, entrenando, me decían ‘De Brownie tirala’. Eso uno lo coge como para recocha (divertido), no lo tomo a mal", cerró.

En el último partido, tras el penal convertido, picó el partido además de la pelota. Mientras todo Estudiantes festejaba el 1-0, la bronca se instaló en Nicolás Dematei, Gustavo Fernández y otros referentes de Deportivo Riestra. Los reclamos a Cetré se multiplicaron, y ni bien la pelota volvió a rodar, el atacante fue “el objetivo” de los marcadores del equipo visitante, quienes le entraron muy fuerte cuando ya se jugaba tiempo de descuento en el marco de una nueva corrida por la izquierda.