Lionel Messi se bajó del viaje del Inter Miami a Canadá y preocupó a todos

Lionel Messi, la superestrella argentina, no se subió al avión que llevó al plantel de Inter Miami hacia Canadá para enfrentar a Vancouver Whitecaps en la fecha 15 de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). Esta sorpresiva ausencia no será la única en el equipo dirigido por Gerardo Martino, ya que tampoco viajaron el uruguayo Luis Suárez y el español Sergio Busquets.

Según informó el Miami Herald, ninguno de los tres jugadores está lesionado. La decisión de que permanecieran en Fort Lauderdale se tomó debido a la duración del viaje a Vancouver, que es de ocho horas: no solo es el trayecto más largo para la franquicia de Florida, sino que también implica cruzar todo el continente y un considerable cambio climático. La prioridad para el entrenador Tata Martino es mantener a sus estrellas en óptimas condiciones físicas para los dos compromisos de la próxima semana contra Atlanta United, el miércoles 29 de mayo, y Saint Louis City SC, el sábado 1 de junio, ambos en el Chase Stadium, hogar de Las Garzas.

Messi, ya recuperado de la lesión que lo afectó en los últimos meses, también se está preparando para unirse a la Selección Argentina que disputará la Copa América en Estados Unidos a partir del 20 de junio. No obstante, ya estará disponible para los amistosos contra Ecuador, el 9 de junio en Chicago, y frente a Guatemala, el 14 de junio en Washington DC. De hecho, su último partido con Inter Miami sería contra Saint Louis.

La decepción en Vancouver

La ausencia de Messi, Suárez y Busquets ha generado una gran decepción en Vancouver. Los fanáticos del equipo habían agotado los 55 mil boletos disponibles con la esperanza de ver a la Pulga en su segunda visita a Canadá -la primera fue hace dos semanas, en el 3-2 sobre Montreal- y habían organizado incluso un festival callejero una hora antes del partido, programado para las 23.30 hora de Argentina, para celebrar la presencia del mejor jugador de la historia.

El director ejecutivo de los Whitecaps FC, Axel Schuster, expresó su frustración ante esta situación: "Si bien no hemos recibido una actualización oficial sobre la disponibilidad de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets para este fin de semana, entendemos que no harán este viaje. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente y era importante para nosotros comunicárselo a nuestros fanáticos lo antes posible".

Y añadió: "Siempre queremos que nuestros mejores jugadores se enfrenten a los mejores jugadores del equipo contrario, y enfrentarse a jugadores del más alto nivel fue especialmente emocionante para nuestro equipo. Sabemos que también habrá muchos fans decepcionados. Seguimos comprometidos a hacer de esta una experiencia especial para todos. Seguirá siendo un ambiente increíble y una celebración del fútbol para nuestra ciudad".

Para compensar la ausencia de la Pulga y dos de sus principales aliados, la franquicia decidió ofrecer toda la comida y bebida del estadio con un 50 por ciento de descuento. Además, habrá combos gratuitos con menús infantiles para los menores de 18 años.

El impacto deportivo

Vancouver, aunque está en zona de clasificación para los playoffs, atraviesa una racha de cinco partidos sin victorias -tres empates y dos derrotas-. Suma 19 puntos y está a 9 del líder Real Salt Lake. En los 13 encuentros disputados, obtuvo cinco triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. Marcó 19 goles y recibió 15 (+4 de diferencia). En su plantel hay un viejo conocido del fútbol argentino, el ex Boca Andrés Cubas. Su máximo goleador es Brian White con cinco tantos, mientras que Ryan Raposo es el mejor asistidor con tres pases gol. La figura es Ryan Gauld, capitán del equipo.

El entrenador del equipo, el italiano Vanni Sartini, había asegurado que no se sentiría ofendido si los fanáticos de los Whitecaps apoyaban al argentino: "Es como ir al Louvre y decir: 'No elogien a la Gioconda'. Messi es una obra de arte, así que está bien si animan a Messi el sábado porque animarán a todos. Si anotamos, no dirán: '¡Boo!'. Van a ser felices. Y luego, cuando Messi toque el balón, todos dirán 'Ahhh'. Entonces, eso está totalmente bien".

A pesar de la ausencia de Messi y sus compañeros, el partido del sábado promete ser un evento significativo para los fanáticos de Vancouver, que seguirán apoyando a su equipo y disfrutando de una jornada especial de fútbol.