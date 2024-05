Gran Hermano 2023: aumenta el malestar entre los participantes platenses Darío y Virginia

Poco antes de que la participante platense Virginia Demo decidiera bajar a Martín Ku de la placa, el resto de los hermanitos nominados analizó el juego para evaluar cuáles son sus posibilidades de quedarse o salir de Gran Hermano.

Así, el otro platense, Darío Martínez Corti se mostró muy molesto con algunas de las actitudes que tuvo su compañera Virginia con él. "En teoría, me tendría que salvar a mí pero como no están bien las cosas... A mí me molestaron dos cositas que pasaron", comenzó Darío, al tiempo que agregó: "Lo de mi hijo Pancho y lo de la comida. Ella dijo abiertamente que yo estaba haciendo comida para tirar. Fue una pelotud... que me dio en el quinto forr... de las pelot..., pero lo de Pancho fue peor", sumó enojado.

"¿Qué fue lo que pasó con él?", preguntó Nicolás Grosman. Sin dejarlo contestar a Darío, Bautista Mascia intervino: "Que dijo que había estado con Furia y vio no sé qué".

"Ella habla abiertamente de sus posiciones como si fueran certezas", agregó el Chino. Por último, enojado, Darío cerró: "Una cosa es una gastada pero otra es lo que pasó con Pancho. Eso ella lo utilizó, fue premeditado. Es muy diferente".