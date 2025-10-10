“Somos la fuerza de los laburantes”

“El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) ha estado y está en cada una de las peleas del pueblo trabajador”, aseguró en una entrevista en la redacción de EL DIA el candidato a diputado nacional de esa coalición por la provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, y enumeró: “Somos los que estamos contra los despidos; con los jubilados; con el colectivo de las personas discapacitadas; con los médicos del Garrahan; con los estudiantes y docentes de las universidades. (...) Siempre fuimos los que promovimos estas luchas y los que, de alguna, logramos revertir casi todos los vetos presidenciales”.

De visita en la Ciudad, donde encabezó un acto junto a Romina Del Plá en el Club Platense, Del Caño se despachó luego con críticas tanto contra La Libertad Avanza (LLA) como contra Fuerza Patria: “Somos un espacio opuesto por el vértice a LLA”, dijo, para después sumar que también “planteamos una superación de la experiencia histórica del peronismo en la clase trabajadora”, a la par que cuestionó: “Diputados de Unión por la Patria se ausentaron en la votación contra el veto de Milei al aumento jubilatorio y eso fue clave para que no se pudiera revertir”.

En ese sentido, advirtió que a la hora de votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre “hay que pensar quién es garantía de que se va a enfrentar el ajuste, no solo en el Congreso, sino también en las calles”.

El postulante bonaerense del FIT-U abordó entre los ejes de su campaña “el desconocimiento soberano de la deuda” porque, dijo, “la prioridad no pueden ser los especuladores amigos de (el ministro de Economía, Luis) Caputo”.

Del Caño se refirió luego a la crisis de empleo que atraviesa la Argentina: “Hoy tenés que tener dos o tres trabajos y así y todo cuesta llegar a fin de mes”.

En esa línea, planteó que “un trabajador debería ganar entre un millón ochocientos mil y dos millones de pesos, como mínimo.”

En otro tramo de la entrevista con EL DIA, el candidato de la Izquierda propuso “la prohibición de despidos y la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana”, ya que, según aseguró, “esto permitiría generar un millón de puestos de trabajo en las empresas que tienen espalda para hacerlo”

Luego, volvió a criticar al Gobierno por su lema “motosierra, obra cero. Frente a eso, nosotros planteamos un plan de viviendas para cubrir necesidades habitacionales y generar empleo”.

Del Caño se refirió después al escándalo que involucra al libertario José Luis Espert por sus nexos con el empresario Federico “Fred” Machado, acusado en una causa por narcotráfico: “En 2021 Denunciamos a Espert por financiamiento narco”, recordó, mientras criticó el intento del oficialismo de reimprimir las boletas únicas de papel: “Eso implicaría gastar 15 mil millones de pesos por un escándalo que es solo de una fuerza política”.

En la recta final de la campaña, el candidato del FIT aclaró que lo suyo no son “promesas de ocasión. Nuestros planteos están respaldados por el accionar permanente de nuestra militancia y diputados”. Y cerró con un llamado a los votantes: “Apostamos a una fuerza de laburantes, de jóvenes, de jubilados”.