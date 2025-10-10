Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |ENTREVISTA CON EMILIO MONZÓ

“La que manda en la Argentina es Karina Milei”

El diputado y candidato a la reelección por Provincias Unidas, aseguró que el gabinete sólo admite “leales u obsecuentes”

10 de Octubre de 2025 | 02:34
Edición impresa

“Hoy veo un desgobierno y el acto que encabezó el Presidente, que pareció un recital personal de rock, simboliza una disociación importante de Milei y de su gabinete que lo acompañaba con la realidad de la sociedad”. Así se expresó el diputado nacional Emilio Monzó en el marco de una visita que realizó a EL DIA.

Monzó, que busca renovar su banca por Provincias Unidas, el armado que empujan varios gobernadores, destacó como un aspecto “grave y que nos costó mucho aceptar”, el hecho de que “los argentinos votamos un presidente, pero el jefe, como le dice él, el jefe de Estado es Karina. Nosotros no la votamos, pero la que manda en Argentina es Karina Milei”.

A continuación, los aspectos salientes de la entrevista.

¿Qué análisis hace del Gobierno nacional?

Veo un desgobierno. Lo que ocurrió el lunes con un Presidente en un escenario, en un recital prácticamente personal de rock o no sé cómo llamarlo, simboliza una disociación importante del Presidente y de su gabinete con la realidad de la sociedad. También veo un gobierno que ha roto todos los puentes, la descalificación ha sido un común denominador, la arrogancia, la soberbia con el resto de los actores políticos. Veo un gobierno que tiene una escasez de gobernabilidad. Y hoy Estados Unidos le está pidiendo que vuelva a conformar una mayoría.

Lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados donde el Gobierno viene perdiendo votaciones en forma sistemática ¿es producto de una mala praxis oficial?

Totalmente, no sólo no hay diálogo con la oposición, sino que el Presidente se dedicó a destruir sistemáticamente primero los aliados, después los socios y hoy está destruyendo su propio bloque. Entonces, hay una matriz de origen en Milei que tiene que ver con la destrucción. Al otro lo tiene en cuenta siempre y cuando el otro piense igual que él. Ese otro con pensamientos diferentes, para la personalidad de Milei no existe. Agrava la situación que esa personalidad hace que se rodee de las personas que aceptan esta condición. Entonces, tenemos un gabinete formado por leales u obsecuentes.

¿Y a quién imagina en el Gobierno que pueda ser ese articulador con sectores de la oposición?

Guillermo Franco tiene esa voluntad, pero hoy se ha convertido, para perdurar en el gobierno, en un mileísta furioso. Él cuando fue ministro del Interior trató de conversar con nosotros y el Gordo Dan desde un Twitter lo hizo callar.

¿Cuál es el desafío de Provincias Unidas en su primera incursión electoral en territorio bonaerense?

Con Provincias Unidas, con Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer, tenemos que generar la atención de la sociedad. Y más a mediano plazo, articular un centro bien amplio para que en las Paso de 2027 conformemos una alternativa con mucho volumen para la Argentina, para un país que ya no quiere ir más en ese péndulo de un extremo al otro.

¿Le sorprendió el resultado del 7 de septiembre en la Provincia?

No me sorprendió. Los que vivimos en la provincia de Buenos Aires sabíamos que era una elección municipal. Entonces vos me decís, la Primera sección electoral, Morón, Moreno, Merlo, Ituzaingó, General Rodríguez, Luján, Mercedes, son todos PJ. Y yo decía, ¿cómo va a perder el intendente municipal en estas elecciones? El peronismo tiene 85 municipios y si el intendente está bien, el triunfo era casi asegurado. Los intendentes han administrado bien y el resultado electoral los avala. Hubo también improvisación e incompetencia del gobierno nacional. No solo eso, lo llevaron a Milei a un distrito que iba a recibir una paliza. Pero bueno, han sido improvisados, han pecado de soberbios y el resultado electoral lo nacionalizaron. Ahora ya no es el intendente municipal el que juega. La mala praxis del gobierno nacional después de ese resultado sigue y están poniendo todos los días énfasis para que se vuelva ir la diferencia a 14 puntos. Te diría que si se hubieran quedado tranquilos esos 14 se hubieran transformado en 7 casi automáticamente, sin hacer nada.

Muchos analistas creían que efectivamente la diferencia se iba a achicar

Claro, se pensaba que se iban a van a quedar tranquilos y que así la diferencia sería de 7 puntos, pero todos los días hacen algo. Esta semana hicieron el show, piden que se reimpriman las boletas y esperamos que eso no ocurra porque sería otro error garrafal y muy contradictorio. Gastar 12.000 millones de pesos con la plata de los contribuyentes sería un error político, porque no tiene que ver con las denuncias contra Espert. El mismo Espert decía que las denuncias eran viejas, que ya se habían hecho. Entonces, el error es haberlo puesto primer diputado nacional y que nosotros los bonaerenses estemos pagando de vuelta cuando no teníamos plata para el Garrahan, cuando no tenemos plata para las universidades, cuando no tenemos plata para cosas muy sensibles, para los discapacitados. Es una cosa muy contradictoria.

 

Multimedia

Monzó criticó al gobierno y dijo que está disociado de la realidad

