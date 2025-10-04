El Lobo, en su hora más difícil, visita esta tarde a Sarmiento en Junín

VIDEO.- Milei tuvo que levantar su recorrida en Santa Fe en medio de empujones, insultos y huevazos
El equipo de Orfila va con seis cambios. Va por ESPN Premium y la Supertransmi (La Redonda 100.3)
Obligado por la crisis deportiva e institucional, con su entrenador en la cuerda floja, Gimnasia visitará a Sarmiento en un partido clave por la permanencia. El encuentro se jugará desde las 14.30 de este sábado en el estadio Eva Perón de Junín y será dirigido por Pablo Echavarría y en el VAR estará Hernán Mastrángelo. El partido será televisado por ESPN Premium y se puede seguir por la Supertransmi de La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI).
Luego de haber barajado la chance de un cambio en el arco, Nelson Insfrán conservará su lugar en el equipo albiazul que tendrá seis modificaciones. Tres son cambios obligados: Juan de Dios Pintado por Fabricio Corbalán (expulsado), Germán Conti por Renzo Giampaoli (lesionado) y Augusto Max en lugar de Facundo Di Biasi, quien será operado en los próximos días de su lesión de ligamentos cruzados.
Además, Juan Jesús Yangali tendrá su debut con la casaca tripera en reemplazo de Nicolás Garayalde, Bautista Merlini ingresará en lugar de Mateo Seoane y Alejandro Piedrahíta jugará por Norberto Briasco.
Alejandro Orfila volverá a darle otro matiz táctico al equipo, ya que utilizará el cuarto sistema en igual cantidad de partidos. Gimnasia jugó 4-4-2 ante Unión, 5-3-2 con Riestra, 4-3-3 frente a Rosario Central y jugará 4-2-3-1 esta tarde, el esquema con que comenzó su ciclo en el Lobo.
Gimnasia traviesa una profunda crisis futbolística en medio del peor momento de la gestión de Mariano Cowen al frente de la institución. Hubo atrasos en los pagos salariales (los empleados terminaron de cobrar agosto el 30 de setiembre y los jugadores recibieron un pago parcial ayer, pero aún hay deuda), reclamos de proveedores, FIFA inhibió al club para incorporar jugadores en los proximos tres mercados por un reclamo de Defensor Sporting por el pase de Matías Abaldo y se debe dinero a sus clubes de origen por los pases de Alan Lescano (40 mil dólares) e Ignacio Miramón (200 mil euros que serán 350 mil en noviembre cuando venza una nueva cuota). En ese contexto, el equipo perdió el rumbo y perdió cinco de los últimos seis partidos que disputó.
Con 26 puntos, Gimnasia todavía respira aliviado por las malas campañas de Aldosivi y San Martín de San Juan, que hoy estarían perdiendo la categoría. Por detrás del Lobo vienem Godoy Cruz (25) y Talleres (23, próximo rival en el Bosque). Sarmiento mejoró de la mano de Facundo Sava y superó al Lobo por un punto (tiene 27) gracias al triunfo como visitante ante Barracas, aunque en la última presentación cayó en Córdoba ante Talleres.
El Verde tendrá una sensible baja ya que el volante Gastón González sufrió ante la T la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. De esta manera, Sava deberá retocar obligatoriamente el equipo, tal vez con la inclusión de Yair Arismendi, quien ingresó en Córdoba ante la lesión de su compañero a la media hora de inciado el juego.
Orfila analizó la salida de Insfrán pero lo mantuvo en el arco. Entre cambios obligados y decisiones mete 6 variantes: entran Pintado, Conti, Max, Yangali, Merlini y Piedrahíta.
Formaciones Sarmiento vs Gimnasia
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Jonatan Gómez ó Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo y Yair Arismendi o Santiago Rodríguez. DT: Guillermo Sanguinetti.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Germán Conti, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Juan Yangali, Augusto Max; Alejandro Piedrahíta, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Árbitro: Pablo Echavarria
VAR: Hernán Mastrángelo
Estadio: Eva Perón
Hora: 14.30
TV: ESPN Premium
