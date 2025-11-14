Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo, EL DIA llega con temas que sorprenden y fuera de agenda

La Ciudad

Fiesta Campera en Magdalena 2025: fechas, actividades, artistas y precio de la entrada en La Totora

Fiesta Campera en Magdalena 2025: fechas, actividades, artistas y precio de la entrada en La Totora

Fotos: Municipalidad de Magdalena

14 de Noviembre de 2025 | 10:51

Escuchar esta nota

En el marco del Mes de la Tradición, Magdalena se prepara para vivir uno de los encuentros más representativos de su calendario cultural. Este fin de semana, el predio de La Totora —ubicado en Iacovone entre Brandsen y Necochea— será escenario de la tradicional Fiesta Campera, una propuesta que combina destrezas criollas, música en vivo, gastronomía típica y el espíritu gauchesco que caracteriza a la región.

Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de algunas de las expresiones más emblemáticas del universo tradicionalista. Entre las actividades centrales se destacan las pruebas de riendas, donde binomio caballo–jinete despliega precisión y elegancia; la clásica jineteada, infaltable por su cuota de emoción; y las pruebas de mansedumbre, que ponen en valor el vínculo y la confianza entre el domador y su caballo.
Uno de los momentos más esperados será el entrevero de tropillas, una verdadera postal del campo argentino que cada año convoca a cientos de admiradores.

LE PUEDE INTERESAR

De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes

LE PUEDE INTERESAR

Los estudiantes de secundaria coparon la madrugada platense con festejos, batucadas y pirotecnia: los rituales que se vienen

La grilla artística contará con la presencia de Amílcar, Indiana y Nazareno Unanue, acompañados por los bailes camperos animados por Pasión Tropical, La Corte y Silvia de Dolores, garantizando un clima festivo y familiar para todas las edades.

Además, habrá cantina completa, una variada oferta de platos criollos y una feria de pilcheros, artesanos y emprendedores, ideal para recorrer entre espectáculo y espectáculo. La entrada general tendrá un valor de $15.000.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Buena noticia para los jubilados de Anses en diciembre, con impacto en el aguinaldo

Atentos jubilados: el IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Tras el allanamiento al domicilio de Cristian Tarragona: qué le encontraron y de qué acusan al ex Gimnasia

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

El robo motorizado está de moda entre dos plazas platenses

De mal en peor y crece la bronca: prometieron mudar la fiesta de egresados de La Plata y la cancelaron dos horas antes

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía
Últimas noticias de La Ciudad

Comienza la primera edición de la Semana de la Música con shows en toda la Ciudad

Atentos jubilados: el IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de noviembre

En Plaza Moreno, quinchos y en clubes: los egresados de La Plata que denunciaron la estafa de un salón igual armaron su fiesta

14/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Estafas en fiestas de egresados, Vasectomías en La Plata y finde a puro fútbol
Espectáculos
"Johnny Depp se sorprendió muchísimo con el Coliseo Podestá", afirmó Alejo García Pintos
Invitados confirmados: sorprendentes mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana
Mario Pergolini redobló la apuesta: confirmó a la China Suárez y quiere también a Mauro Icardi
El infierno de Cris Morena: que se sabe de su denuncia a un hombre por acoso, los detalles y la decisión de la Justicia
"Mensajito" para Wanda: la China Suárez se expuso junto a Mauro Icardi y sus hijas
Deportes
La Selección Argentina ya juega ante Angola: seguilo minuto a minuto
El platense Mariano García Malbrán se consagró campeón del mundo de pickleball
El plantel de Gimnasia levantó la huelga y entrena: reunión con Cowen, pero no fue Agremiados
VIDEO.- La FIFA nominó dos goles argentinos al célebre Premio Puskas: ¡revivilos y cantalos!
La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?
Policiales
VIDEO. Motochorros dispararon y le robaron a una mujer en La Plata
VIDEO. Operativo, corte y caos de tránsito en Camino Centenario: retiran la carne del camión volcado
Tragedia en City Bell: un hombre murió tras descompensarse mientras andaba en bicicleta
Un camión frigorífico volcó y complicó el tránsito en Camino Centenario
El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra
Información General
Importante cadena de supermercados busca reforzar su plantel: empleos que ofrecen y salarios
Pionero en el país: Zárate nombró funcionaria a una Inteligencia Artificial
Más de un millón de argentinos viven con diabetes y no lo saben
Los números de la suerte del viernes 14 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un juez Federal de La Plata derivó a la justicia bonaerense una denuncia contra el IOMA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla