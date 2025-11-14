Fiesta Campera en Magdalena 2025: fechas, actividades, artistas y precio de la entrada en La Totora

En el marco del Mes de la Tradición, Magdalena se prepara para vivir uno de los encuentros más representativos de su calendario cultural. Este fin de semana, el predio de La Totora —ubicado en Iacovone entre Brandsen y Necochea— será escenario de la tradicional Fiesta Campera, una propuesta que combina destrezas criollas, música en vivo, gastronomía típica y el espíritu gauchesco que caracteriza a la región.

Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar de algunas de las expresiones más emblemáticas del universo tradicionalista. Entre las actividades centrales se destacan las pruebas de riendas, donde binomio caballo–jinete despliega precisión y elegancia; la clásica jineteada, infaltable por su cuota de emoción; y las pruebas de mansedumbre, que ponen en valor el vínculo y la confianza entre el domador y su caballo.

Uno de los momentos más esperados será el entrevero de tropillas, una verdadera postal del campo argentino que cada año convoca a cientos de admiradores.

La grilla artística contará con la presencia de Amílcar, Indiana y Nazareno Unanue, acompañados por los bailes camperos animados por Pasión Tropical, La Corte y Silvia de Dolores, garantizando un clima festivo y familiar para todas las edades.

Además, habrá cantina completa, una variada oferta de platos criollos y una feria de pilcheros, artesanos y emprendedores, ideal para recorrer entre espectáculo y espectáculo. La entrada general tendrá un valor de $15.000.