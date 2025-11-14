VIDEO.- La FIFA nominó dos goles argentinos al célebre Premio Puskas: ¡revivilos y cantalos!

La FIFA dio a conocer la nómina de los once candidatos para ganar el Premio Puskas a mejor gol del año y entre los aspirantes se encuentran dos argentinos, quienes deberán competir con un peso pesado como lo es Lamine Yamal del Barcelona.

Uno de los argentinos del selecto grupo es Santiago Montiel por su gol de "mediachilena" con Independiente en el partido que los de Avellaneda le ganaron a Independiente Rivadavia de Mendoza para pasar a cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

La recordada pirueta fue de afuera del área como corolario de una jugada de ataque con salida desde el lateral. Un tanto clave que todo el estadio Libertadores de América gritó a más no poder, ya que transcurría el minuto 12 del segundo tiempo y el partido estaba igualado en cero. Con el memorable gol, Montiel rompió el hielo y le dio la clasificación al Rojo.

A veces es medio comilón, a veces decide mal y a veces se apura. Pero de los 22 tipos que están en la cancha es el único que puede hacer una cosa así, Santiago Montiel es un jugador determinante.



El otro argentino que participará por el célebre Premio Puskas será Pedro "Pepo" de la Vega por el increíble tanto que hizo en julio de este año para que Seattle Sounders de los Estados Unidos derrotara al Cruz Azul de México en el ámbito de competencias de la Concacaf.

En una definición impresionante, el ex Lanús recibió un pase de altura que atravesó el ancho del frente de ataque y con una caricia de derecha desde el vértice del área grande logró poner la pelota en el ángulo superior izquierdo del arquero. Fue uno de los tantos goles de los "Verdes" en la goleada por 7 a 0 a los mexicanos. En ese encuentro, Pepo de la Vega cerró una gran jornada al ser autor de un recordado doblete.

Los nominados al Puskas

Alerrandro (Vitória-Cruzeiro, 19/8/2024)

Alessandro Deiola (Cagliari-Venezia, 18/5/2025)

Pedro De la Vega (Cruz Azul-Seattle Sounders, 31/7/2025)

Santiago Montiel (Independiente-Independiente Rivadavia, 11/5/2025)

Amr Nasser (Al Ahly-Pharco, 17/4/2025)

Carlos Orrantía (Querétaro-Atlas, 16/4/2025)

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21/6/2025)

Declan Rice (Arsenal-Real Madrid, 8/4/2025)

Rizky Ridho (Persija Jakarta-Arema, 9/3/2025)

Kévin Rodrigues (Kasımpaşa-Rizespor, 9/2/2025)

Lamine Yamal (Espanyol-Barcelona, 15/5/2025)

Yamal, el rival a vencer

Lamine Yamal fue nominado el jueves para el Premio Puskas de la FIFA como el mejor gol masculino de la última temporada, mientras que la gran jugadora brasileña Marta fue preseleccionada para el Premio Marta de la FIFA, el galardón femenino que lleva su nombre.

El gol de Yamal, del Barcelona, fue anotado contra el Espanyol en mayo: un característico disparo curvado con el pie izquierdo tras correr a través de la defensa desde el flanco derecho.

Marta recibió el balón en el círculo central, luego corrió y dribló a dos defensores, rodeó a la portera y anotó en una portería vacía jugando para el Orlando Pride contra el Kansas City Current.

La FIFA seleccionó a 11 nominados para cada premio, que se vota en bloques iguales por los aficionados en línea y un grupo de exjugadores internacionales.

La fecha límite para votar es el 3 de diciembre. No está claro si la FIFA presentará el premio dos días después en el sorteo del torneo de la Copa Mundial masculina que se celebrará en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington D.C.

Los nominados para el premio masculino incluyen a Declan Rice del Arsenal por su tiro libre contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones y a Lucas Ribeiro corriendo solo desde el centro del campo para anotar para el Mamelodi Sundowns contra el Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes.

El disparo curvado de Ally Sentnor para Estados Unidos contra Colombia en la SheBelieves Cup está nominado para el Premio Marta. También lo está el disparo flotante de Vivianne Miedema para los Países Bajos contra Gales en el Campeonato Europeo Femenino.