“¿Por qué tu ex te agrede tanto?”: Mirtha acorraló a Santilli y elogió su respuesta

El diputado explicó por qué mantiene el respeto hacia Nancy Pazos y prioriza el bienestar de sus hijos, mientras la conductora celebró su postura
Escuchar esta nota
Es sabido que todos los invitados de "La noche de Mirtha" deben, en algún momento, pasar por el filo de las incisivas y directas preguntas de la conductora y para Diego Santilli ésta no fue la excepción.
Ayer durante la cena, la "Chiqui" Legrand le preguntó sin rodeos al diputado Santilli por qué su ex, Nancy Pazos, lanza comentarios “filosos” cada vez que se refiere a él. “¿Por qué tu ex te agrede tanto?”, cuestionó.
El candidato que obtuvo la mayoría de votos en las elecciones del domingo pasado, pese a la incomodidad de la pregunta, respondió: “Hace muchos años tomé una decisión de vida, Mirtha. Yo creo en la institución madre y en la institución padre. Para mí, el respeto a la madre de mis hijos es fundamental. Nunca hablé y nunca opinaré”, afirmó.
Además, aseguró que, aunque no comparte los mismos pensamientos que Pazos, no podría emitir un juicio de valor contra la periodista. “Yo tengo una visión completamente distinta, pero lo único que tengo que hacer es cuidar a mis hijos, que quieren y respetan a su madre. Hay que dar ese respeto y por eso nunca hablaré”, remarcó.
Esta postura del político fue celebrada y elogiada por la diva. “Hacés muy bien, buena posición, es inteligente lo que hacés. Debe ser desagradable, ¿no?, que insulte tanto al exmarido. ¿No te gusta hablar del tema? Cambiamos enseguida si no querés”, comentó Mirtha.
“Por supuesto que no me gusta, pero Mirtha, ellos son los que sufren. No la discusión entre adultos; los chicos son los que sufren, y para mí es clave mantener ese respeto”, finalizó Santilli.
