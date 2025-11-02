Un jubilado logró salir a tiempo y se salvó de milagro tras incendiarse su auto en La Plata

Un dramático episodio se registró en la mañana de este domingo en pleno centro de La Plata, cuando un automóvil se incendió por completo en la intersección de calle 10 y 44. El conductor, un jubilado de 77 años, logró salir a tiempo antes de que las llamas consumieran totalmente el vehículo.

Según informaron fuentes policiales a EL DIA, contaron que el hecho ocurrió pasadas las 10:30, cuando Jorge Omar Zerbino, de 77 años, circulaba a bordo de su vehículo particular Volkswagen Quantum color marrón y, al detenerse en el semáforo, comenzó a notar que salía humo desde el capot. En cuestión de segundos, el fuego se extendió rápidamente y el conductor tuvo que descender de inmediato para ponerse a salvo.

En tanto, alertados por un llamado al 911, efectivos de la Comisaría Segunda y Bomberos del Cuartel Central de La Plata llegaron al lugar y trabajaron intensamente para sofocar el foco ígneo. Las tareas estuvieron a cargo del Oficial Subayudante Leonel Grippo, quien certificó la destrucción total del vehículo.

Afortunadamente, la víctima resultó ilesa, aunque sufrió un fuerte impacto emocional por la pérdida de su automóvil. El tránsito permaneció interrumpido durante varios minutos mientras se realizaban las tareas de control y enfriamiento del rodado.

La columna de humo se pudo observar a varias cuadras, generando preocupación entre los vecinos y transeúntes de la zona. Personal de Seguridad Vial colaboró para ordenar la circulación y evitar mayores inconvenientes.