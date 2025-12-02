GIMNASIA VS. ESTUDIANTES | El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8
La iniciativa que impulsa el oficialismo contó con el acompañamiento de la mayoría de los representantes de la oposición
Después que la semana pasada obtuviera dictamen favorable, firmado por el oficialismo y los distintos representantes de la oposición excepto La Libertad Avanza (LLA), la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU) fue finalmente aprobada hoy en el Concejo Deliberante, modificando, principalmente, las alturas máximas permitidas en el Centro y en las localidades, así como las densidades en los barrios.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa que propone el intendente Julio Alak está referido a las alturas de los edificios, que en las avenidas del casco urbano y de la Circunvalación tendrán un tope de 10 pisos, mientras que en avenidas de algunos barrios el máximo será de seis niveles.
Por su parte, en el caso de las calles de una mano del casco fundacional, el máximo será de ocho pisos, en tanto que se se preservarán las áreas residenciales, especialmente la zona Norte y la zona Oeste, donde la altura de las construcciones no podrá superar los tres niveles.
Al mismo tiempo, se reguló la cantidad de metros que pueden tener las unidades funcionales de un loteo, en función de su superficie total. En ese sentido, el objetivo fue el de limitar la proliferación de monoambientes, fomentando propiedades que en promedio tengan 55 metros cuadrados. Esto significa que se podrán construir monoambientes, pero teniendo en cuenta un coeficiente calculado entre la superficie total de la parcela y el lugar donde esté emplazado cada edificio en cuestión.
