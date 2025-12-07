Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Recuperaron las lupas de 3.500 dólares robadas

Cayó el ladrón que asaltó a un médico platense

El delincuente, de 40 años, fue atrapado en una casa de Florencio Varela. Le incautaron más elementos. Los detalles del caso

Cayó el ladrón que asaltó a un médico platense

El detenido tiene 40 años

7 de Diciembre de 2025 | 04:54
La pesadilla para un cardiocirujano platense por la sustracción, el 2 de este mes en las calles 13 y 39, de sus indispensables lupas para sus cirugías de alta complejidad, llegó a su fin de la mejor manera.

Como se viene informando en este diario desde entonces, ese mediodía el Dr. Carlos Cotti se bajó un minuto de su camioneta para ir a la heladería que está en esa esquina.

La situación fue advertida por un ladrón que, apelando a un inhibidor de alarmas, le abrió el vehículo y robó el maletín del profesional.

Allí guardaba los anteojos con lupas especialmente diseñadas para la visión de este médico. También había dos sellos y recetarios.

Debido a ese infortunio, en diálogo con EL DIA, el doctor Cotti lamentó que hubo que suspender operaciones programadas y que en otros casos se hicieron derivaciones de pacientes a otros cardiólogos.

Por eso, solicitó desesperado que quien supiera dónde se encontraban esas lupas lo contactaran en sus redes sociales o bien que las acercaran a los hospitales en los que trabaja en La Plata y en Florencio Varela. Es que, además, cuestan 3.500 dólares y su fabricación se hace en Estados Unidos y demanda tres meses.

RASTREO Y DETENCIÓN

En nuestra ciudad se inició entonces una investigación que permitió, al recolectarse las pruebas necesarias, establecer que el autor del cuantioso hurto estaba en el llamado barrio Pepsi, de Florencio Varela.

Por eso, ayer una comitiva policial hizo un allanamiento en un domicilio del lugar y arrestó al imputado, de 40 años. Le secuestraron una base cargadora de handy usada como inhibidor y un morral. Pero las lupas fueron recuperadas cuando dos personas las llevaron al hospital El Cruce.

 

