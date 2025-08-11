Alak, con la presencia del papá de Kim Gómez, inauguró un centro para asistir a niños y adolescentes en contextos críticos

La Provincia llamó a los estatales y docentes, que esperan una oferta salarial superadora
La Provincia llamó a los estatales y docentes, que esperan una oferta salarial superadora
El espacio está pensado para proteger y acompañar a chicos en situación de vulnerabilidad, trabajando junto a la Justicia y organismos locales y provinciales
El jefe comunal de La Plata, Julio Alak, inauguró este lunes el Centro Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (CINyA) en 10 entre 39 y 40, un espacio que brindará una respuesta integral a chicos en conflicto social y penal, articulando con el sistema judicial, los organismos provinciales y municipales competentes y las organizaciones de la comunidad.
“Este va a ser un lugar para que podamos -a partir del trabajo de un equipo técnico- alojar a los chicos que están hoy en la calle en estado de vulnerabilidad y luego hacer una revisión médica integral, asistirlos y alimentarlos para encontrar un destino en el marco de un programa de resocialización con la comunidad", expresó Alak.
El centro funcionará las 24 horas, los 7 días de la semana, como un lugar de cuidado, contención, promoción de derechos y abordaje de las vulneraciones que atraviesan niños, niñas y adolescentes, garantizando condiciones dignas de alojamiento, intervención interdisciplinaria y vinculación entre sistemas de protección y responsabilidad penal juvenil.
El mismo estará destinado a niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años en situación de calle o en extrema vulnerabilidad social. También a aquellos que eventualmente ameriten ser admitidos a partir de una intervención de la guardia de la dirección municipal a cargo y a quienes hayan sido aprehendidos por la Policía y aguarden definición judicial.
Cabe resaltar que el CINyA forma parte de una de las líneas de trabajo surgidas de la Mesa de Política Criminal impulsada por el intendente Julio Alak y coordinada por la Secretaría de Seguridad del Municipio ante la necesidad de dar respuesta al aumento de hechos delictivos en los que participan menores de edad.
La misma funcionará en el ámbito de la Dirección General de Políticas de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Protección y Promoción de Derechos de la Secretaría de Desarrollo Social.
Participaron de la inauguración la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz; el ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso; la diputada provincial, Lucía Iañez; y los secretarios municipales de Desarrollo Social, Nicolás Carvalho; y de Seguridad, Diego Pepe; ademas de autoridades del Poder Judicial.
