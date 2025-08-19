Casi 100 muertes por fentanilo: qué dicen los primeros peritajes del Cuerpo Médico Forense
La diputada publicó un mensaje en el que solicitó un puesto en el sector privado. “El 10 de diciembre me quedo sin trabajo”, escribió.
agosto 19, 2025
María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense y diputada nacional por JxC.
Luego de negarse a formar parte de la alianza nacional entre La Libertad Avanza (LLA) y Propuesta Republicana (Pro) para las elecciones legislativas, la diputada María Eugenia Vidal realizó un posteo en la red social LinkedIn, donde comunicó que a partir del 10 de diciembre se quedará sin trabajo y aseguró que buscará un puesto en el sector privado.
“El 10 de diciembre me quedo sin trabajo. Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo porque elegí no ceder mis convicciones”, comenzó Vidal en su extenso posteo.
“No es la primera vez, ya me pasó en 2019 cuando perdí la elección en la provincia de Buenos Aires. Eso significa que tengo que salir a buscar trabajo en el privado. Durante dos años (con pandemia incluida) di clases, trabajé para organismos internacionales, hice consultorías para el sector privado y asesoré a varias ONG, pero nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa”, agregó.
El mensaje de la legisladora llega un día después del cierre de listas para los comicios del 26 de octubre y a casi dos semanas de haber expresado su desacuerdo con la alianza entre el oficialismo nacional y el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri y del que ella forma parte “desde hace más de 20 años”.
En cuanto a los detalles de su vida que consideró relevantes para un eventual empleador, mencionó que tiene 51 años, es licenciada en Ciencias Políticas egresada de la Universidad Católica (UCA) y que se desempeña como docente en las universidades UDESA y Di Tella. “Y como millones de argentinos, me toca reinventarme. Pero no es lo mismo hacerlo a los 50, que a los 20 o a los 30”, reflexionó.
En ese punto, aludió a un posible prejuicio respecto a quienes cumplen funciones en el sector público. “Cuando uno hace política, pareciera que toda esa experiencia se pone en pausa. O en duda como si todo lo aprendido no fuera aplicable más allá del Estado”, sostuvo y luego se preguntó si alguien verá “un riesgo en contratar a alguien que viene de la política”.
Luego, como habilidades personales, enumeró lo aprendido durante su camino en el Estado y también hizo una mención a su pareja, el periodista Enrique Sacco. “Cuando toca armar equipos en vez de buscar 11 Messis (culpa de mi esposo, mis referencias muchas veces son futboleras, no me juzguen), lo mejor es buscar 11 buenas personas, idóneas y que tengan las ideas frescas”, escribió y después recordó una de los términos y consignas que del Pro: “Las grandes transformaciones siempre son en equipo”.
