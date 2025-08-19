Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA

Política y Economía

María Eugenia Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"

María Eugenia Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"
19 de Agosto de 2025 | 16:42

Escuchar esta nota

La diputada publicó un mensaje en el que solicitó un puesto en el sector privado. “El 10 de diciembre me quedo sin trabajo”, escribió.

agosto 19, 2025
María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense y diputada nacional por JxC.
María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense y diputada nacional por JxC.
Luego de negarse a formar parte de la alianza nacional entre La Libertad Avanza (LLA) y Propuesta Republicana (Pro) para las elecciones legislativas, la diputada María Eugenia Vidal realizó un posteo en la red social LinkedIn, donde comunicó que a partir del 10 de diciembre se quedará sin trabajo y aseguró que buscará un puesto en el sector privado.

“El 10 de diciembre me quedo sin trabajo. Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo porque elegí no ceder mis convicciones”, comenzó Vidal en su extenso posteo.

“No es la primera vez, ya me pasó en 2019 cuando perdí la elección en la provincia de Buenos Aires. Eso significa que tengo que salir a buscar trabajo en el privado. Durante dos años (con pandemia incluida) di clases, trabajé para organismos internacionales, hice consultorías para el sector privado y asesoré a varias ONG, pero nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa”, agregó.

El mensaje de la legisladora llega un día después del cierre de listas para los comicios del 26 de octubre y a casi dos semanas de haber expresado su desacuerdo con la alianza entre el oficialismo nacional y el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri y del que ella forma parte “desde hace más de 20 años”.

En cuanto a los detalles de su vida que consideró relevantes para un eventual empleador, mencionó que tiene 51 años, es licenciada en Ciencias Políticas egresada de la Universidad Católica (UCA) y que se desempeña como docente en las universidades UDESA y Di Tella. “Y como millones de argentinos, me toca reinventarme. Pero no es lo mismo hacerlo a los 50, que a los 20 o a los 30”, reflexionó.

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof entregará 52 nuevas viviendas en Tandil este miércoles

LE PUEDE INTERESAR

Transportistas reclaman la reanudación de obras viales en Cañuelas

En ese punto, aludió a un posible prejuicio respecto a quienes cumplen funciones en el sector público. “Cuando uno hace política, pareciera que toda esa experiencia se pone en pausa. O en duda como si todo lo aprendido no fuera aplicable más allá del Estado”, sostuvo y luego se preguntó si alguien verá “un riesgo en contratar a alguien que viene de la política”.

Luego, como habilidades personales, enumeró lo aprendido durante su camino en el Estado y también hizo una mención a su pareja, el periodista Enrique Sacco. “Cuando toca armar equipos en vez de buscar 11 Messis (culpa de mi esposo, mis referencias muchas veces son futboleras, no me juzguen), lo mejor es buscar 11 buenas personas, idóneas y que tengan las ideas frescas”, escribió y después recordó una de los términos y consignas que del Pro: “Las grandes transformaciones siempre son en equipo”. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Plata en guardia por la ciclogénesis: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

El artista platense que brilla en Europa

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

La Plata en guardia por la ciclogénesis: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio

Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

El artista platense que brilla en Europa

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará

VIDEO. “Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”
Últimas noticias de Política y Economía

Kicillof entregará 52 nuevas viviendas en Tandil este miércoles

Transportistas reclaman la reanudación de obras viales en Cañuelas

Causa Vialidad: al final, Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones por la demanda civil

Argentina lidera el crecimiento mundial de la producción de leche en el primer semestre
Deportes
Agostina Hein se consagró campeona mundial de natación y rompió un récord tras 21 años
Guardia alta: Estudiantes y Gimnasia tienen día y hora confirmada para la fecha 7
Así será el operativo de seguridad para el choque copero entre Estudiantes y Cerro Porteño en UNO
El enojo de Aerolíneas Argentinas con el plantel de Peñarol
Fuerte declaración del platense Agustín Creevy: dijo que "hay mucha gente hija de puta" dentro del rugby
Policiales
Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste
Un menor cayó tras perpetrar un robo en un local de motos en Gonnet
Casi 100 muertes por fentanilo: qué dicen los primeros peritajes del Cuerpo Médico Forense
Martes negro para un vecino de La Plata: le rompen la luneta del auto y le roban $15.000.000
El estremecedor relato de un ex empleado del laboratorio: "Era como fabricar fentanilo en una carnicería"
Espectáculos
El descargo de Andrés Gil tras ser señalado como el supuesto amante de Gime Accardi
Mauro Icardi declarado deudor de alimentos: la casa de los sueños embargada y la decisión de la Justicia que perjudica a la China Suárez
La tajante decisión que tomó Gimena Accardi tras confesar que le fue infiel a Nicolás Vázquez
VIDEO. Gimena Accardi rompió el silencio y confesó su infidelidad a Nico Vázquez: "Me mandé una cagada"
La ausencia de la China Suárez en la primera temporada de "En el Barro": motivos y detalles
Información General
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio
Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones
EN VIVO, el mapa de la ciclogénesis en el AMBA: a qué hora lloverá más fuerte y cuándo llegarán las ráfagas de 74 km/h
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla