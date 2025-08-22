Una camioneta chocó a un motociclista y terminó herido en la zona oeste de La Plata 

Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
En las últimas horas, un joven motociclista de 23 años resultó herido e internado en un accidente de tránsito ocurrido este jueves a la tarde en la localidad de Etcheverry en la zona oeste de La Plata cuando chocó con una camioneta.
El hecho se produjo en la avenida 44 y la calle 235 cuando por motivos que se investigan colisionaron una camioneta marca Ford modelo Ranger y una moto Bajaj Rouser y el joven que conducía el vehículo menor sufrió lesiones en una pierna.
Una ambulancia del SAME se presentó en el lugar y derivó al motociclista, domiciliado en Brandsen, al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para ser atendido, aunque se explicó que la vida no corría peligro.
En tanto, el conductor de la camioneta, un hombre de 41 años domiciliado en Berisso, fue imputado por la UFI Nro. 14 por lesiones culposas.
Por último, desde la fiscalía dispusieron el trabajo de peritos de la Policía Científica en el lugar con el fin de determinar la dinámica del accidente. En el procedimiento tomó intervención la comisaría Decimoquinta, ubicada en Lisandro Olmos.
