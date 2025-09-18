La prueba está en las redes: Evangelina Anderson estaría muy cerca de un jugador mexicano

Se disparan el dólar blue y los financieros y el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
Se disparan el dólar blue y los financieros y el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
Hace algunos días Evangelina Anderson quedó en el centro mediático tras ser vinculada con Leandro Paredes. Allí, se aseguró que la modelo estaba manteniendo un romance con un hombre casado, con hijos y varios portales señalaron al jugador Leandro Paredes.
Por su parte, la modelo admitió su separación con Martín Demichelis pero negó cualquier tipo de relación con Paredes y dijo que está soltera.
pero, ahora se la empezó a relacionar con otro jugador. Así, según la información que empezó a circular, se dice que hay un futbolista de 27 años, soltero, que la pretende. Que el caballero en cuestión es jugador Juan José Purata y Juariu. Aquí, algunas pruebas que avalarían la teoría.
Entonces, en la última publicación de Eva, el jugador le dejó un comentario muy sutil. Se trató de un emoji de un ojo turco, que es un amuleto para proteger contra la envidia, la mala suerte, las malas energías, y para atraer buena suerte y felicidad.
Ahora, la modelo se encuentra en Europa por la Fashion Week en Milán y publicó una divertida y fantasiosa storie con "su nuevo novio", que causó intriga en las redes.
Pero, hace unos días atrás, la modelo disfrutó y se relajó en sus vacaciones en México. Y "Juanjo" no dejó pasar la oportunidad de darle like a la foto.
