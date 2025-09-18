El Senado ya sesiona y se encamina a rechazar el veto al reparto automático de los ATN

Se disparan el dólar blue y los financieros y el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
Se disparan el dólar blue y los financieros y el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
El Gobierno se apresta a sufrir una nueva derrota en el Congreso
El Senado inició la sesión en la que la oposición tiene previsto rechazar el veto presidencial al proyecto de cooparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsado por los gobernadores.
Más allá de los intentos que hizo el oficialismo en la última semana para recomponer los vínculos con los gobernadores, la Cámara alta se encamina a darle la espalda al presidente Javier Milei.
Así, son casi inexistentes las herramientas que tiene la Casa Rosada para desactivar otro golpe en la Cámara alta, aunque siempre se pueden revolear partidas enmascaradas como, justamente, los ATN. De hecho, la semana pasada se efectivizaron varios giros bajo este concepto.
A la sesión de este jueves se sumarán al temario otros proyectos con dictamen: el que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía, el proyecto que agrava las penas para accidentes viales y otro sobre el manejo del fuego.
Se sumó al plan de labor otro proyecto con dictamen de comisión que propone incorporar a la Atrofia Muscular Espinal en el régimen de detección y posterior tratamiento a las patologías del recién nacido y convenios con Francia y Austria.
La Cámara alta tratará también la media sanción de Diputados de la Ley Nicolás que tiene como objetivo evitar mala praxis y diagnósticos erróneos a raíz de la muerte del joven Nicolás Deanna por una meningitis no detectada a tiempo.
