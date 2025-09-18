Dijo que tenía un arma y asaltó un negocio, pero cayó a las pocas cuadras

El golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
Una empleada de 21 años sufrió un robo dentro del local donde trabaja, ubicado en calle 50 entre 7 y 8, cuando una persona ingresó y la amenazó con aparentar estar armada. Bajo esa intimidación se llevó dinero, un teléfono y una campera, aunque minutos después fue detenida en las inmediaciones.
El episodio ocurrió ayer a plena luz del día y generó una inmediata sensación de alarma entre los comerciantes de la zona. Según el relato de la víctima, la persona que ingresó al local colocó su mano en la cintura como si portara un arma, exigiendo que le entregara los objetos de valor. Ese gesto bastó para provocar temor y la rápida entrega de lo solicitado.
El botín incluyó un teléfono celular, dinero en efectivo y una campera. El accionar, rápido y calculado, terminó en cuestión de segundos con la huida de la autora hacia las calles cercanas del microcentro. La joven trabajadora, conmocionada, alertó a la Policía y aportó las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio. Ese registro se convirtió en una pieza clave para identificar y dar con la sospechosa en poco tiempo.
La búsqueda derivó en un operativo en la zona céntrica, que culminó con la interceptación de la persona a pocas cuadras del lugar del hecho. En su poder encontraron los elementos sustraídos, lo que permitió vincularla de manera directa con el robo.
Al momento de la detención, la sospechosa manifestó autopercibirse mujer. Vestía una campera, la misma que fue incautada durante el procedimiento. Además, entre sus prendas llevaba oculto un fierro, con el cual había simulado portar un arma de fuego.
La maniobra utilizada es una de las formas de intimidación más frecuentes en este tipo de hechos. Aunque no se haya utilizado un arma real, la simulación alcanza para configurar un escenario de amenaza capaz de quebrar la resistencia de la víctima. La causa quedó caratulada como “Robo”.
