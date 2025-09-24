Estudiantes vs Flamengo: el pronóstico de las apuestas online, a qué hora juegan y cómo verlo por TV

Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap
Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap
Washington, tenemos un problema: los intereses de Estados Unidos ante el pedido argentino
La respuesta del mercado: baja el dólar, se derrumba el Riesgo País, y suben bonos y acciones
La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas
VIDEO. Día del Colectivero en La Plata: historias del oficio, desde arriba de un micro
EN FOTOS. Arrancó en La Plata el Modelo Intercolegial de Naciones Unidas, con más de 2 mil estudiantes
Estudiantes vs Flamengo: quién gana según las apuestas online
Ángel Di María llega al Bosque: la maldición de no poder ganar en La Plata
Otro falso fin del mundo: ¿por qué se viralizó la búsqueda de "rapto" en Google?
Hay 3 detenidos por el tiroteo de bandas motorizadas en El Retiro: secuestran armas de guerra, cortes de autos y droga
El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones
La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa
"Un milagro": horas desesperantes por la salud de Thiago Medina
Carmen Barbieri confesó detalles sexuales de Santiago Bal y reveló cómo fue "la primera vez"
De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
El dulce de leche, el mate, Gardel y ahora La Libertad Avanza: Uruguay tiene su propio partido al estilo Milei
Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón
Los repartidores de La Plata siguen de paro: en qué franja horaria no toman pedidos por las app
Advierten que en diagonal 73 "vuelan" pedazos de árboles: "Puede ocurrir una tragedia"
Pasó el susto por el incendio, volvió la luz y retoman las clases en Económicas en La Plata
Detenido por violento en La Plata: evadió una perimetral para golpear y amenazar de muerte a su ex pareja
El Súper Cartonazo de $3.000.000 llevó la alegría a Ringuelet: mañana sale la nueva tarjeta
La lucha contra el HPV: información y prevención, la clave de todo
Consternación en La Plata por el fallecimiento de un reconocido médico intensivista
La importancia del Canal de Magdalena en el desarrollo nacional
Entre el agua, los clubes y la seguridad, el Concejo local retoma la actividad
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
Qué se sabe del pastor evangélico de La Plata acusado de abuso sexual: las víctimas, menores
Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Este jueves se disputa en UNO la revancha entre el Pincha y el Mengao, uno de los partidos más atrayentes de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
Escuchar esta nota
El choque Estudiantes vs Flamengo en La Plata es uno de los más atrapantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2025. Es que si bien el partido de ida fue para el “Mengao” por 2-1, el gol de Guido Carrillo sobre el final en el Maracaná la semana pasada dejó la serie abierta. El encuentro se disputará mañana, comenzará a las 21:30 y será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium. Asimismo se podrá seguir minuto a minuto en eldia.com como así también por la Súper Transmi de La Redonda 100.3.
Cabe destacar que en la previa de la ida en Brasil, los apuestas estaban muy a favor del elenco local (en un momento pagaban 20 a 1), pero ahora la historia cambió. Si bien siguen favoreciendo a Flamengo, la diferencia con el Pincha ya no es tan holgada. Lo cierto es que el equipo de Eduardo Domínguez se ganó el respeto y le hará frente a uno de los candidatos a quedarse con el título continental, con grandes figuras y por quiénes pagó millones de dólares, apelando a cortar el circuito de juego y apostando a la historia de un club que tiene 4 de estos trofeos y sabe de batallas imposibles.
Así las cosas, el pronóstico para el partido de mañana, según los sitios de apuestas, marca que ambos equipos meterán goles. Las probabilidades según el algoritmo de Sportytrader calcula un 25.33% de probabilidad para una victoria de Estudiantes, con cuotas de 3.7 en Bet365. El de un empate es 19.33%, con 3.25 en Stake. Mientras que hay un 55.34% de chances para una apuesta de triunfo del "Mengao", con cuotas que alcanzan el 2.25 en Novibet. Otro sitio especializado paga por Estudiantes 3.50, contras los 2.15 para quienes apuestan por Flamengo.
A la hora de analizar los presentes de ambos equipos, estas son las estadísticas que destacan los expertos para tener en cuenta:
Estudiantes:
- Recibió el primer gol en 3 de sus últimos 4 partidos.
- Perdió en 3 de sus últimos 4 partidos.
- Menos de 2.5 goles en 3 de sus últimos 4 partidos como local.
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo
LE PUEDE INTERESAR
En Flamengo hablan de “obligación” ante Estudiantes por la Copa Libertadores
Flamengo:
- Anotó primero en 12 de sus últimos 13 partidos.
- Ganó de visitante en 5 de sus últimos 6 partidos.
- Menos de 2.5 goles en 8 de sus últimos 10 partidos como visitante.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí