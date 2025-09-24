Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |En La Plata

Estudiantes vs Flamengo: el pronóstico de las apuestas online, a qué hora juegan y cómo verlo por TV

Este jueves se disputa en UNO la revancha entre el Pincha y el Mengao, uno de los partidos más atrayentes de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

24 de Septiembre de 2025 | 12:08

Escuchar esta nota

 

El choque Estudiantes vs Flamengo en La Plata es uno de los más atrapantes de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2025. Es que si bien el partido de ida fue para el “Mengao” por 2-1, el gol de Guido Carrillo sobre el final en el Maracaná la semana pasada dejó la serie abierta. El encuentro se disputará mañana, comenzará a las 21:30 y será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium. Asimismo se podrá seguir minuto a minuto en eldia.com como así también por la Súper Transmi de La Redonda 100.3.

Cabe destacar que en la previa de la ida en Brasil, los apuestas estaban muy a favor del elenco local (en un momento pagaban 20 a 1), pero ahora la historia cambió. Si bien siguen favoreciendo a Flamengo, la diferencia con el Pincha ya no es tan holgada. Lo cierto es que el equipo de Eduardo Domínguez se ganó el respeto y le hará frente a uno de los candidatos a quedarse con el título continental, con grandes figuras y por quiénes pagó millones de dólares, apelando a cortar el circuito de juego y apostando a la historia de un club que tiene 4 de estos trofeos y sabe de batallas imposibles.

Así las cosas, el pronóstico para el partido de mañana, según los sitios de apuestas, marca que ambos equipos meterán goles. Las probabilidades según el algoritmo de Sportytrader calcula un 25.33% de probabilidad para una victoria de Estudiantes, con cuotas de 3.7 en Bet365. El de un empate es 19.33%, con 3.25 en Stake. Mientras que hay un 55.34% de chances para una apuesta de triunfo del "Mengao", con cuotas que alcanzan el 2.25 en Novibet. Otro sitio especializado paga por Estudiantes 3.50, contras los 2.15 para quienes apuestan por Flamengo.

A la hora de analizar los presentes de ambos equipos, estas son las estadísticas que destacan los expertos para tener en cuenta:

Estudiantes:
- Recibió el primer gol en 3 de sus últimos 4 partidos.
- Perdió en 3 de sus últimos 4 partidos.
- Menos de 2.5 goles en 3 de sus últimos 4 partidos como local.

Flamengo:
- Anotó primero en 12 de sus últimos 13 partidos.
- Ganó de visitante en 5 de sus últimos 6 partidos.
- Menos de 2.5 goles en 8 de sus últimos 10 partidos como visitante.

 

