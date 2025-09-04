Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad
Cosquín Rock 2026: la grilla completa de artistas con sorpresas, regresos y presencia internacional
Escuchar esta nota
El Cosquín Rock 2026 ya tiene su cartel oficial: el festival más emblemático de la música nacional volverá a sacudir las sierras de Córdoba el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, con una grilla que combina el regreso de grandes leyendas, bandas vigentes y propuestas internacionales potentes.
La propuesta se sostiene en más de 100 artistas distribuidos en seis escenarios, que recorrerán géneros como rock, indie, trap, pop, punk, metal, electrónica, blues y folk.
El festival contará con leyendas nacionales: Fito Páez, Divididos, Babasónicos, Ciro y Los Persas, La Vela Puerca, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo y Bersuit Vergarabat, entre otras. A su vez, nuevas voces y pop crossover de la mano de Lali, Dillom, Marilina Bertoldi y Abel Pintos, este último marcando una de las grandes sorpresas del cartel. Además, habrá presencia internacional con Franz Ferdinand y The Chemical Brothers (DJ set), junto a Devendra Banhart, Morat, Los Hermanos Gutiérrez, y Gauchito Club por su propuesta instrumental.
Esta edición destaca no solo por la variedad musical, sino también por el impacto cultural y turístico que genera en toda la región: se espera que miles de personas de distintas partes del país y el extranjero se acerquen a compartir una experiencia que ya se consolidó como un clásico del verano argentino.
Las entradas para el Cosquín Rock 2026 se pueden conseguir en la web de Edén a un precio de Venta General de $340.000 o bien el Abono Fanatic a $1.500.000, que incluye acceso a todos los shows y espacios gastronómicos, vista privilegiada de todos los shows y área gastronómica de cortesía.
1915 - Abel Pintos - Ainda - Airbag - Amigos De Artistas - Arkadyan - Babasonicos - Bandalos Chinos - Beats Modernos - Bersuit Vergarabat - Blair - Brigado Crew - Bruz - Bulldozzer Blues Band - Caligaris - Caras ExtrañAs - Chechi De Marcos - Ciro Y Los Persas - Cordelia Andrada - Coti - Cruzando El Charco – Rystal Thomas & Luca Giordano - Ctm - Cuarteto De Nos - David Ellefson - Deer Jade - Devendra Banhart (Solo) - Dillom - Divididos - Dorian - Dum Chica - El Club De La Serpiente - El Kuelgue - El Plan De La Mariposa - El Zar - Emi - Eruca Sativa - Estelares - Fantasmagoria - Fito Paez - Franky Wah - Franz Ferdinand - Gauchito Club - Gauchos Of The Pampa - Girl Ultra - Gisa Londeiro & Toyo Bagoso - Glauco Di Mambro - Golo´S Band & Anastasia Amarante - Grasshopper - Guasones - Gustavo Cordera - Hermanos Gutierrez - Indios - Jovenes Pordioseros - Kapanga - Kill Flora - KöLsch - La Franela - La Mississippi - La Vela Puerca - Labios De Sal - Lali - Las Pastillas Del Abuelo - Las Pelotas - Las Witches - Le Dracs - Lehar - Les Diabolettes - Los Espiritus - Los Mentidores - Los Pericos - Lourdes Lourdes - Louta - Malandro - Mariano Mellino - Marilina Bertoldi - Marky Ramone - Matthias Tanzmann - Microtul - Misty Soul Choir - Morat - Nina Portela - NiñO Monja - Pablo Fierro - Pappo X Juanse - Peces Raros - Perro Suizo - Piti Fernandez - Renzo Leali - Rosy Gomeez - Rudy - Ryan - Santiago Garcia - Silvestre Y La Naranj - Six Sex - Sofi Mora - T&K - Tango & Roll - The Chemical Brothers (Dj Set) - Trueno - Turf - Un Muerto Mas - Valentin Huedo - Victoria Whynot - Viejas Locas X Fachi Y Abel - Wanda Jael - Wayra Iglesias - Ximena Monzon - Ysy A - Artistas Invitados: Agarrate Catalina.
