Abusos, amenazas y hasta disparos: cayó tras someter a su pareja y hallaron un arsenal en la casa

Un grave caso se registró este sábado en Melchor Romero, cuando la policía detuvo a un hombre de 44 años acusado de mantener a su pareja bajo constantes amenazas, golpes y abusos, utilizando además varias armas de fuego para intimidarla.
La víctima, una mujer de 55 años y oriunda de Paraguay, denunció que convivía desde hacía una década con su pareja, que la sometía a reiterados episodios de violencia. Según su testimonio, en la jornada de ayer fue golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales y amenazada en múltiples oportunidades con un arma larga. Incluso relató que el agresor efectuó disparos cerca de ella para intimidarla, impidiéndole abandonar la vivienda. La mujer logró escapar cuando el acusado se quedó dormido, tras lo cual se presentó en la Comisaría 14ª de Melchor Romero para radicar la denuncia.
A partir de la intervención de la Justicia, se dispuso un allanamiento de urgencia en dos domicilios de la zona de 527 y 178. El operativo fue llevado a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la seccional 14ª, con apoyo de la Subcomisaría Unión y del Comando de Patrullas.
Durante el procedimiento se logró la aprehensión del implicado y el secuestro de un importante arsenal: una carabina calibre 22 marca Bico sin numeración, otra carabina calibre 22 marca Mahely también sin numeración, dos culatas de rifle y 14 cartuchos calibre 22 intactos.
El detenido quedó a disposición de la Justicia bajo las acusaciones de amenazas agravadas en contexto de violencia de género, abuso de armas, abuso sexual y tenencia ilegal de arma de uso civil. La fiscalía dispuso que sea presentado en audiencia judicial durante este domingo.
