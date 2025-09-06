Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Abusos, amenazas y hasta disparos: cayó tras someter a su pareja y hallaron un arsenal en la casa

Abusos, amenazas y hasta disparos: cayó tras someter a su pareja y hallaron un arsenal en la casa
6 de Septiembre de 2025 | 21:04

Escuchar esta nota

Un grave caso se registró este sábado en Melchor Romero, cuando la policía detuvo a un hombre de 44 años acusado de mantener a su pareja bajo constantes amenazas, golpes y abusos, utilizando además varias armas de fuego para intimidarla.

La víctima, una mujer de 55 años y oriunda de Paraguay, denunció que convivía desde hacía una década con su pareja, que la sometía a reiterados episodios de violencia. Según su testimonio, en la jornada de ayer fue golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales y amenazada en múltiples oportunidades con un arma larga. Incluso relató que el agresor efectuó disparos cerca de ella para intimidarla, impidiéndole abandonar la vivienda. La mujer logró escapar cuando el acusado se quedó dormido, tras lo cual se presentó en la Comisaría 14ª de Melchor Romero para radicar la denuncia.

A partir de la intervención de la Justicia, se dispuso un allanamiento de urgencia en dos domicilios de la zona de 527 y 178. El operativo fue llevado a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la seccional 14ª, con apoyo de la Subcomisaría Unión y del Comando de Patrullas.

Durante el procedimiento se logró la aprehensión del implicado y el secuestro de un importante arsenal: una carabina calibre 22 marca Bico sin numeración, otra carabina calibre 22 marca Mahely también sin numeración, dos culatas de rifle y 14 cartuchos calibre 22 intactos.

El detenido quedó a disposición de la Justicia bajo las acusaciones de amenazas agravadas en contexto de violencia de género, abuso de armas, abuso sexual y tenencia ilegal de arma de uso civil. La fiscalía dispuso que sea presentado en audiencia judicial durante este domingo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones del domingo

Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires

Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo

Un error en miles de pasaportes impide viajar y piden a argentinos que los devuelvan: cómo detectarlos

Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares

En La Plata, búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 6 de septiembre del 2025

Colapinto, mejor que Gasly en la clasificación pero ninguno pudo avanzar a Q2: cómo largan en Monza
Últimas noticias de Policiales

Cayó una bandita de ladrones tras un robo a metros de Camino Centenario: seis de ellos eran menores

Una banda de "falsos operarios" cayó en Barrio Norte con rollos de cables y herramientas

Un ciclista fue atropellado por un auto en la Ruta 2 y fue trasladado de urgencia al hospital

Conmoción en pleno centro de calle 12: dos autos chocaron y una mujer fue trasladada por el SAME
La Ciudad
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
"Ley Seca" en La Plata: a qué hora se deja de vender alcohol este sábado por las elecciones
La multa por no ir a votar no se actualizó y es menos que un alfajor, aunque habrá que dar explicaciones
Vallado y desvíos en un sector del centro de La Plata en la previa de las elecciones del domingo
VIDEO. Bomberos de la Policía bonaerense celebran su 138° aniversario en toda la Provincia
Espectáculos
Ventajas de visitar el cuarto oscuro
13 mil millones de euros: quiénes se repartirán la fortuna de Giorgio Armani
¿Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand durante la veda electoral? 
Vicuña, en alerta: ¿La China busca retener a sus hijos en Turquía?
¿Wanda con nuevo amor?: la botirreina se mostró con un misterioso hombre en público
Deportes
VIDEO. Victorias de Los Tilos, San Luis y caída de La Plata en el Top 12 de la URBA
Sabalenka logró su segundo título consecutivo en el Abierto de Estados Unidos
¡Grande, Zeballos!: se consagró campeón del US Open en dobles con Marcel Granollers
Colapinto, tras la clasificación en Monza: "Van a ser pistas que tengo un poco más de confianza"
Gimnasia y Estudiantes disputaron otro clásico de inferiores: cuáles fueron los resultados
Información General
Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados
Incendios forestales: alertan por su enorme impacto
Obesidad: la OMS sugirió nuevos fármacos
La UE le aplicó a Google una multa de 3.500 millones de dólares
Los números de la suerte del sábado 6 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla