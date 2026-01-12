Quién es el abogado allanado en La Plata acusado de robar "gran suma de dinero": lo vinculan a la Megabanda del juez y al Gordo Valor

Un fuerte movimiento policial hubo el fin de semana en La Región a partir de una doble orden de allanamiento librada por el fiscal Juan Condomí Alcorta para dar con un abogado denunciado por el "robo de una fuerte suma de dinero". Los operativos, seguidos de la investigación judicial correspondiente, se realizaron en Berisso y en La Plata, más precisamente en un barrio privado de City Bell. Altas fuentes judiciales explicaron a ELDIA.COM que se trata de un letrado que estuvo vinculado en la Megabanda que lideró el detenido exjuez platense César Melazo y que además estuvo ligado nada menos que a Luis "El Gordo" Valor.

El caso se desprende de una denuncia formulada por Octavio Pizzio en torno al "robo de una fuerte suma de dinero" contra el letrado platense que fue identificado como Jorge Luis Gómez de Saravia. Los pesquisas avanzaron en la investigación a un punto que la fiscalía lanzó dos órdenes de allanamiento. Uno domicilio es una finca situada en 126 Norte y esquina 80 de la ciudad de Berisso. Asimismo, la fuerza policial recaló en el barrio privado Lomas de City Bell, en donde el resultado del allanamiento fue calificado como "positivos. Se informó que Gómez de Sarabia posee varios domicilios a su nombre.

Conforme las primeras informaciones a las que accedió este portal, el profesional fue investigado en el pasado por vínculos con la "Megabanda" del exjuez platense Melazo y por una relación que mantuvo con el "Gordo" Valor, el delincuente tristemente célebre por comandar una banda dedicada al robo de bancos.

Conocido en el ámbito judicial como “El Fiscal”, Gómez de Saravia fue uno de los detenidos que obtuvo la libertad en la causa de la “megabanda criminal” (o “la banda del juez”). Esta asociación ilícita operó en La Plata entre 2008 y julio de 2017, cuando fue desarticulada tras un operativo liderado por la fiscal Betina Lacki.

La intervención en Lomas de City Bell fue “positiva”, ya que se halló una fuerte suma de dinero, armas y un DVR (registro fílmico) que se buscaba en el marco de la causa y que era pretendido por los efectivos policiales de Ponsati a sabiendas de la existencia del material.

Más allá de los exitosos despliegues policiales ordenados por la fiscalía tras la denuncia por el robo y la posterior investigación, se informó que el Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata se negó a convalidar la detención de Gómez de Sarabia.