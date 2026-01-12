Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA

Policiales

Allanan en La Plata y Berisso a abogado investigado por "robo de fuerte suma de dinero": lo vinculan a la Megabanda del juez y al Gordo Valor

Allanan en La Plata y Berisso a abogado investigado por "robo de fuerte suma de dinero": lo vinculan a la Megabanda del juez y al Gordo Valor
12 de Enero de 2026 | 08:50

Escuchar esta nota

Una serie de allanamientos policiales se llevó a cabo este fin de semana en la región para dar con un abogado acusado del "robo de una fuerte suma de dinero". Se trata de un letrado de 56 años de edad que, según investigadores- estuvo vinculado a la "Megabanda" que lideró el depuesto juez platense César Melazo -quien ahora carga con una condena de casi 8 años de prisión-. Además, habría integrado las filas de otro grupo delictivo comandado nada menos que por el tristemente célebre delincuente Luis "Gordo" Valor. En el marco de los procedimientos, los efectivos lograron dar con el implicado e incautaron un importante monto de efectivo, armas y otros elementos de suma importancia para la causa.

Altas fuentes judiciales confirmaron a ELDIA.COM que, en una saga de operativos ordenados por el fiscal platense Juan Condomí Alcorta, la policía del destacamento de Villa Ponsati inspeccionó una vivienda emplazada en un campo de 126 y 80, en Berisso, propiedad del sujeto investigado. Allí lograron dar con quien los pesquisas calificaron de “peligroso delincuente de frondoso prontuario".

Tal es así que, como se indicó, el profesional fue investigado en el pasado por vínculos con la "Megabanda" del exjuez platense y por su relación con el grupo delictivo que lideró el "Gordo" Valor.

Según pudo saber este medio, el implicado, cuyas iniciales son JLGdS, posee varios domicilios. Uno de ellos es en un reconocido barrio privado de La Plata, a donde también se hizo presente personal de la fuerza policial. La intervención en el lugar fue “positiva”, ya que se halló una fuerte suma de dinero, armas y un DVR (registro fílmico) que se buscaba en el marco de la causa.

Más allá de los exitosos despliegues policiales ordenados por la fiscalía tras la denuncia por el robo y la posterior investigación, se informó que el Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata se negó a convalidar la detención del sospechoso, quien carga con un extenso prontuario en el mundo delictivo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

Espera por los goles de Gaich

Polémica y cruces entre vecinos e inspectores por multas en 37 entre 12 y 13

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

Polémica y protesta por la seguridad en las plazas

Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada
Últimas noticias de Policiales

VIDEO | FOTOS.- Las impresionantes imágenes del incendio de pastizales en la Región

Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene

El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet

Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso
Deportes
Espera por los goles de Gaich
El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”
La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel
Agustín Auzmendi viajó desde Mendoza: solo falta la firma del contrato y la presentación en el Lobo
Espectáculos
Reacción de la familia de Juliana Awada a la separación de Mauricio Macri
¿Está embarazada? Tres pequeños corazones dibujados por Tini Stoessesobre en el abdomen de Rodrigo De Paul   
En el día de su cumpleaños, Andrés Ciro Martínez blanqueó su relación con la bajista, Luli Bass
La separación: imágenes y recorridos de las pistas que anunciaba Juliana Awada 
Golden Globes: el glamour de Hollywood en la red carpet
Información General
Pirámide nutricional: redefinen lo que implica comer sano
Incendio en Los Alerces: refuerzan el operativo para salvar viviendas
Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
“Colorado el 21”: el Casino Central inauguró la temporada en Mar del Plata
La Ciudad
VIDEO | FOTOS.- Las impresionantes imágenes del incendio de pastizales en la Región
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este lunes 12 de enero
El lunes arranca con mucho calor, aunque también hay anuncio de lluvias: ¿para cuándo?
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla