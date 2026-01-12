Allanan en La Plata y Berisso a abogado investigado por "robo de fuerte suma de dinero": lo vinculan a la Megabanda del juez y al Gordo Valor

Una serie de allanamientos policiales se llevó a cabo este fin de semana en la región para dar con un abogado acusado del "robo de una fuerte suma de dinero". Se trata de un letrado de 56 años de edad que, según investigadores- estuvo vinculado a la "Megabanda" que lideró el depuesto juez platense César Melazo -quien ahora carga con una condena de casi 8 años de prisión-. Además, habría integrado las filas de otro grupo delictivo comandado nada menos que por el tristemente célebre delincuente Luis "Gordo" Valor. En el marco de los procedimientos, los efectivos lograron dar con el implicado e incautaron un importante monto de efectivo, armas y otros elementos de suma importancia para la causa.

Altas fuentes judiciales confirmaron a ELDIA.COM que, en una saga de operativos ordenados por el fiscal platense Juan Condomí Alcorta, la policía del destacamento de Villa Ponsati inspeccionó una vivienda emplazada en un campo de 126 y 80, en Berisso, propiedad del sujeto investigado. Allí lograron dar con quien los pesquisas calificaron de “peligroso delincuente de frondoso prontuario".

Tal es así que, como se indicó, el profesional fue investigado en el pasado por vínculos con la "Megabanda" del exjuez platense y por su relación con el grupo delictivo que lideró el "Gordo" Valor.

Según pudo saber este medio, el implicado, cuyas iniciales son JLGdS, posee varios domicilios. Uno de ellos es en un reconocido barrio privado de La Plata, a donde también se hizo presente personal de la fuerza policial. La intervención en el lugar fue “positiva”, ya que se halló una fuerte suma de dinero, armas y un DVR (registro fílmico) que se buscaba en el marco de la causa.

Más allá de los exitosos despliegues policiales ordenados por la fiscalía tras la denuncia por el robo y la posterior investigación, se informó que el Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata se negó a convalidar la detención del sospechoso, quien carga con un extenso prontuario en el mundo delictivo.