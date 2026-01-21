Intendente cuestionó la suba del boleto en CABA

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, criticó con dureza el aumento de la tarifa del servicio de colectivos cuyos recorridos discurren exclusivamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Estamos frente a una nueva decisión que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores del AMBA, en el marco de un modelo de ajuste que vuelve a recaer sobre quienes todos los días se esfuerzan para llegar a fin de mes”, señaló el jefe comunal en la audiencia pública.

Con esta nueva suba, alguien que vive en el Conurbano y que necesite trasladarse a CABA diariamente, deberá abonar solo por el colectivo local de la ciudad (contando un pasaje de ida y otro de vuelta) un valor de $1.651 por día, es decir, $33.019 por mes, siempre y cuando se considere únicamente los 20 días hábiles. “En este marco, con un Salario Mínimo, Vital y Móvil fijado en $341.000, el gasto en transporte se elevaría a un 9,6%, sin contar el resto de los transportes que ese trabajador debe tomar para llegar a su trabajo o regresar a su hogar”, dijo.