Política y Economía |PROTESTA FRENTE A LA GOBERNACIÓN

Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero

Hubo corridas. Reclamaron un ajuste en los sueldos superior al 4,5%. Una empresa sin jefe, en medio de la interna gremial

Tensión en una marcha de protesta de los empleados de Astillero

Trabajadores del astillero se movilizaron a la gobernación / EL DIA

22 de Enero de 2026 | 02:30
Edición impresa

Empleados de Astilleros Río Santiago rechazaron el aumento del 4,5% que acordó el gobierno de Axel Kicillof con los gremios estatales la semana pasada y marcharon al edificio de la Gobernación para exigir una suba mayor, además de amenazar con repetir la protesta, que provocó un importante caos de tránsito.

La movilización fue definida por la comisión interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Ensenada, que se opuso a la aceptación que la conducción de la central a nivel provincia hizo del acuerdo.

En la marcha a la Gobernación participaron partidos políticos de izquierda, que respaldan la protesta. En un comunicado, ATE Ensenada adelantó que repetirá la marcha el 9 del mes que viene, cuando se realice una mesa técnica de paritarias. Y agregó una serie de demandas no estrictamente salariales entre las que figuran la prioridad para que las vacantes de personal se cubran con los hijos de los empleados que se van jubilando.

En el marco de la protesta, José “Pancho” Benegas, el secretario general de ATE Ensenada, fue recibido por autoridades en la Casa de Gobierno, a quienes trasladó las demandas. “Quedaron en darnos una respuesta lo más rápido posible. Los que estuvieron en la mesa asumieron el compromiso de trabajar para que el Gobernador nos reciba ”, contó el dirigente gremial a la salida del encuentro.

Justamente, cuando salió Banegas de la Gobernación, leyó los puntos de lo analizado con la Provincia. “Queremos plata ahora, no podemos esperar al 9”, le gritaron. Luego, hubo manotazos y corridas entre los manifestantes.

Astilleros, una empresa que depende del ministerio de la Producción de la Provincia, está en un momento de “transición ” -según definen en el gobierno- después de la renuncia de Pedro Wasiejko al Ente de Administración.

Según diversas versiones, el funcionario fue desplazado luego de que lanzara críticas a la conducción del Frente Grande, el partido que lidera el intendente Mario Secco, fuertemente alineado con Axel Kicillof.

La interna gremial también juega un papel en el conflicto: en la asamblea de representantes que votó la medida de fuerza tienen una alta influencia sectores ligados a la izquierda y disidentes de ATE que se oponen a la conducción de Benegas.

Esa tensión interna creció luego de que hace algunos meses se produjeran ascensos en la planta naviera, que los disidentes cuestionaron por supuestamente estar “digitados”.

El conflicto en Astilleros es la segunda respuesta negativa al acuerdo de paritarias de la semana pasada. Por el lado de los docentes, el sector que lo rechazó fue la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

La Provincia ofreció una mejora global del 4,5 por ciento a cobrar con los sueldos de este mes. Parte será retroactiva a diciembre e impactará sobre el medio aguinaldo.

El gobierno de Kicillof prevé reabrir las negociaciones en los primeros días de febrero, con la idea de garantizar el inicio de las clases.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

