La Ciudad |EN UNA EMOTIVA MOVILIZACIÓN ESPONTÁNEA

Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

Después de casi 70 años y tres generaciones al frente, “Casa Carlitos” cambió de dueños. Adiós entre lágrimas y aplausos

Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

Clientes de toda la vida despidieron con aplausos a “El Cholo”, fundador de “Casa Carlitos” / D. Alday

22 de Enero de 2026 | 03:33
Edición impresa

Arturo Seguí vivió ayer una jornada cargada de emoción y nostalgia, cuando los vecinos despidieron con aplausos y lágrimas en los ojos a “Casa Carlitos”, un almacén “del pueblo” que, tras con casi 70 años de historia y tres generaciones al frente, cambió de dueños. La convocatoria surgió de forma espontánea en agradecimiento a la familia Álvarez, fundadora del comercio, que se sorprendió por la reacción de sus clientes de toda la vida. “Los vamos a extrañar”, coincidieron los presentes.

El cierre del histórico negocio, situado en 146 entre 414 y 415, no pasó inadvertido para los vecinos, que se reunieron en la puerta del local para despedirse. Incluso, los Bomberos Voluntarios pasaron con la sirena encendida, en un gesto de reconocimiento a un comercio que, según los asistentes, marcó la vida del lugar.

El almacén de barrio fue fundado por Filiberto Álvarez, hoy con 93 años, quien estuvo presente en el adiós junto a sus hijos Carlos y Rubén y sus nietos, reuniendo a las generaciones que durante décadas dieron continuidad a un legado familiar.

“El Cholo”, su fundador, como lo llaman con cariño sus vecinos, comenzó con un carro vendiendo querosén hasta que el 15 de diciembre de 1956 abrió las puertas de “Casa Carlitos”. “La historia es larga. Cuando andaba de novio con mi esposa y pasamos por la esquina de 146 y 414, le dije: ‘Mirá qué lindo lugar para poner un negocio’. Al otro día lo compramos”, contó emocionado a este diario, mientras sus clientes se acercaban a la zona de cajas para saludarlo.

Es que durante 55 años, el comercio funcionó en esa histórica esquina, corazón del centro comercial de la localidad, donde aún permanece escrito en el frente el nombre “Casa Carlitos”. Luego se mudó al local de enfrente, donde sus vecinos se reunieron para brindarle un emotivo homenaje con un fuerte aplauso.

El almacen estuvo casi 70 años atentido por sus dueños / D. Alday

“Es un día un poco triste, porque aquí están presentes mis clientes y amigos de toda la vida. Fueron 70 años de convivencia con toda esta gente que hoy me está demostrando su cariño. Los quiero a todos”, señaló conmovido, luego de soplar las velitas de una torta simbólica por los 70 años que el comercio cumple este año.

La emoción también se reflejó en sus hijos. Carlitos, quien le dio el nombre al comercio al ser el primer niño de la familia, permaneció en la caja trabajando hasta el último momento. Mientras, Carlitos, expresó: “Nuestros padres se iniciaron desde muy abajo. Vivían en un rancho de barro y, cuando formaron la familia, en una sola habitación. Gracias a ellos fuimos creciendo”.

Los vecinos destacaron -en diálogo con este diario- que no concurrían al almacén solo por los precios, sino por la calidad humana con la que siempre atendieron a sus clientes. Además, reconocieron el acompañamiento permanente a las instituciones locales.

 

Multimedia

Clientes de toda la vida despidieron con aplausos a “El Cholo”, fundador de “Casa Carlitos” / D. Alday

El almacen estuvo casi 70 años atentido por sus dueños / D. Alday

