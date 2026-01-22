Piden mayor vacunación ante la “súper gripe”

El pasado martes a la mañana, en Mendoza, se registró la primera muerte causada por la gripe H3N2 en el país: un argentino de 74 años que contrajo el virus en el exterior y que llevaba más de un mes internado en el Hospital Carrillo de Las Heras. Pero atención, era un paciente con comorbilidades: era fumador y tenía EPOC.

No obstante, ante la noticia que provocó alerta y miedo en todo el país, la infectóloga Silvia González Ayala dijo a EL DIA: “Las condiciones clínicas son similares a la de cualquier gripe. Lo que cambia, es la condición de la persona afectada. En el caso del fallecido, presentaba mayor riesgo por complicaciones previas”.

Según la especialista, en términos epidemiológicos, la Subclave K “no presenta diferencia con el influenza común”. Asimismo, ante la idea de que tiene una fuerza de transmisión mayor, “no es algo que hayamos detectado”, señaló.

La infectóloga analizó que seguramente haya más casos que los detectados pero explicó que la “identificación se hace solo por laboratorio, no clínicamente”. Esto quiere decir que para que diagnostique la Subclave K, es necesario que atraviese el laboratorio virológico de referencia según la zona determinada.

CONTEXTO EN EL PAÍS Y PROVINCIA

Según el último Boletín Epidemiológico nacional, en las últimas semanas del 2025 se registró un “ligero incremento de los casos, principalmente a expensas de influenza A, en particular del subtipo A (H3N2)”, se informó.

En detalle, el documento destacó: “Durante el periodo del 18/12/2025 al 16/01/2026 se secuenciaron los genomas correspondientes a 50 casos de Influenza A(H3N2). De los 50 casos secuenciados 28 corresponden al subclado J.2.4.1 (K)”. En tanto, en la provincia de Buenos Aires se detectaron 4 casos de influenza H3N2, del mencionado Subclado.

Asimismo -y no es casualidad- se detectaron más casos en los extremos: 6 en chicos de 0 a 9 años y 10 en mayores de 60 años. Otro dato a prestar atención: “En cuanto a los antecedentes de viaje, 7 de los 28 casos pertenecientes al subclado K consignan antecedentes de viaje reciente a Europa, Estados Unidos y el Caribe, 1 a Córdoba y 2 a Tierra del Fuego; los restantes no refieren antecedentes de viajes recientes”.

¿Y en La Plata? “Seguramente hay casos, pero todavía no se detectaron”, detalló González Ayala.

QUÉ HACER

En cuanto a qué medidas tomar, la vacunación es la variante principal. Ojo: no previene a la enfermedad, sino a las consecuencias más extremas. “La vacuna de gripe no es para prevenir la gripe, es para prevenir las formas graves de la enfermedad”, dijo González Ayala.

En cuanto a ello, añadió que “se vencen el 31 de enero y todavía hay en los puestos de vacunación” y recomendó su aplicación para las personas que viajen al exterior a la brevedad.