Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad |LA H3N2

Piden mayor vacunación ante la “súper gripe”

Ante el primer fallecido en el país por la nueva variante de influenza, una especialista buscó llevar calma y dijo que “es una gripe más”

Piden mayor vacunación ante la “súper gripe”

Buscan llevar tranquilidad ante el avance de la nueva gripe / Web

22 de Enero de 2026 | 03:34
Edición impresa

El pasado martes a la mañana, en Mendoza, se registró la primera muerte causada por la gripe H3N2 en el país: un argentino de 74 años que contrajo el virus en el exterior y que llevaba más de un mes internado en el Hospital Carrillo de Las Heras. Pero atención, era un paciente con comorbilidades: era fumador y tenía EPOC.

No obstante, ante la noticia que provocó alerta y miedo en todo el país, la infectóloga Silvia González Ayala dijo a EL DIA: “Las condiciones clínicas son similares a la de cualquier gripe. Lo que cambia, es la condición de la persona afectada. En el caso del fallecido, presentaba mayor riesgo por complicaciones previas”.

Según la especialista, en términos epidemiológicos, la Subclave K “no presenta diferencia con el influenza común”. Asimismo, ante la idea de que tiene una fuerza de transmisión mayor, “no es algo que hayamos detectado”, señaló.

La infectóloga analizó que seguramente haya más casos que los detectados pero explicó que la “identificación se hace solo por laboratorio, no clínicamente”. Esto quiere decir que para que diagnostique la Subclave K, es necesario que atraviese el laboratorio virológico de referencia según la zona determinada.

CONTEXTO EN EL PAÍS Y PROVINCIA

Según el último Boletín Epidemiológico nacional, en las últimas semanas del 2025 se registró un “ligero incremento de los casos, principalmente a expensas de influenza A, en particular del subtipo A (H3N2)”, se informó.

En detalle, el documento destacó: “Durante el periodo del 18/12/2025 al 16/01/2026 se secuenciaron los genomas correspondientes a 50 casos de Influenza A(H3N2). De los 50 casos secuenciados 28 corresponden al subclado J.2.4.1 (K)”. En tanto, en la provincia de Buenos Aires se detectaron 4 casos de influenza H3N2, del mencionado Subclado.

LE PUEDE INTERESAR

Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

LE PUEDE INTERESAR

Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas

Asimismo -y no es casualidad- se detectaron más casos en los extremos: 6 en chicos de 0 a 9 años y 10 en mayores de 60 años. Otro dato a prestar atención: “En cuanto a los antecedentes de viaje, 7 de los 28 casos pertenecientes al subclado K consignan antecedentes de viaje reciente a Europa, Estados Unidos y el Caribe, 1 a Córdoba y 2 a Tierra del Fuego; los restantes no refieren antecedentes de viajes recientes”.

¿Y en La Plata? “Seguramente hay casos, pero todavía no se detectaron”, detalló González Ayala.

QUÉ HACER

En cuanto a qué medidas tomar, la vacunación es la variante principal. Ojo: no previene a la enfermedad, sino a las consecuencias más extremas. “La vacuna de gripe no es para prevenir la gripe, es para prevenir las formas graves de la enfermedad”, dijo González Ayala.

En cuanto a ello, añadió que “se vencen el 31 de enero y todavía hay en los puestos de vacunación” y recomendó su aplicación para las personas que viajen al exterior a la brevedad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Medina espera resolver el futuro de su carrera

¡Ahora sí! Boca cerró el préstamo de Ángel Romero

Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno

Una arranque intenso y con el clásico a la vista

Quinteros probó el once y aún mantiene dudas

Racing hizo fútbol y Costas ya tiene a los once para enfrentar al Lobo en el Bosque
Últimas noticias de La Ciudad

Mapa de fiestas clandestinas: crecen los reclamos en la periferia

Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio

Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas

Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas
Deportes
¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones
Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?
Medina espera resolver el futuro de su carrera
Quinteros probó el once y aún mantiene dudas
Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno
Espectáculos
Icardi desmintió a Wanda Nara y ella pegó fuerte: “Imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas”
Insólito ataque de furia de Mauro Icardi que desmintió estar en paz con Wanda Nara: "Me robó"
Wanda Nara reveló detalles de sus charlas con Mauro Icardi: “Le digo ‘soltá, ya fue’”
“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama
Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
Información General
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Policiales
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Amenazó con matar a su pareja y a su bebé: preso
Tenía 12 años, era ladrón y murió en un tiroteo
Bastián fue operado por quinta vez: cómo está
Giro clave en la causa del joven que fue amputado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla