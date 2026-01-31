"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Una joven de 21 años y su bebé, ambos oriundos de la localidad bonaerense de Chivilcoy, están desaparecidos hace dos días y sus familiares están desesperados. Según manifestaron, debía tomarse un micro en la Terminal de La Plata hacia esa ciudad del interior, pero no tuvieron novedades.

Según pudo saberse, este viernes se activó oficialmente la búsqueda tras la intervención del Ministerio de Seguridad, de acuerdo a lo que confirmó la madre de la joven.

Nahiara Masino debía viajar desde la rotonda de Alpargatas hacia La Plata y luego continuar camino a Chivilcoy, donde tenía previsto llegar el jueves. Sin embargo, nunca arribó a destino y desde entonces no volvió a comunicarse con ningún familiar ni conocido.

De acuerdo al relato de la familia, la joven se encontraba circunstancialmente en Florencio Varela, un lugar al que ya había ido en otras oportunidades. Allí habría ido a la casa de un conocido, quien "la habría echado a la calle junto a su bebé". Antes de perder contacto, la joven logró comunicarse con su madre y le dijo que había sido golpeada, que le rompieron el celular y que la habían echado del lugar.

Desde ese momento, no se supo nada más de ella. Tampoco figuran pasajes registrados a su nombre hacia ningún destino.

La familia solicita cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero y pide que, ante cualquier dato, se comunique de inmediato al 911 o a la comisaría más cercana.