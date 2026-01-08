Ser turista en La Plata: joyas ignoradas por propios y ajenos

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
Obras históricas, casas que perduran con el paso del tiempo y espacios verdes que cobran vida con la gente. Secretos y misterios
En el corazón del receso estival, La Plata también es un destino turístico elegido por muchos. Además de las principales atracciones como la República de los Niños, el Paseo del Bosque o el Museo de Ciencias Naturales, también se esconden joyas arquitectónicas imprescindibles tanto para turistas como para los propios platenses.
Malena Carranza, arquitecta local y miembro del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito Uno (Capbauno), dijo a EL DIA: “A los edificios institucionales que ya son conocidos, se agrega un montón de arquitectura cotidiana” y sumó: “Para descubrirla es necesario caminar. La arquitectura transcurre en el tiempo, como la música. En la Ciudad, no hay edificios sueltos”.
Con la premisa por descubrir y sugerir nuevos lugares para posar la mirada pero sobre todo la atención, este diario -junto a la especialista mencionada- realizó un listado de los sitios “obligatorios” para visitar y conocer.
En principio, lo observable a “nivel peatón”: “En la Ciudad tenemos casas chorizos y casas estilo cajón que prevalecen”, explicó Carranza y detalló: “En diagonal 77 entre 43 y 9, por ejemplo tenemos dos casas chorizo, una de influencia italiana y pegada, la otra, con la misma influencia pero una capa francesa. Ambas son de principios del siglo XX”. Según la arquitecta, en ambos hogares las habitaciones están al frente.
En tanto, también hay hogares que describen épocas: en el vértice que une la calle 9 con la 42, emerge una casa de posguerra: “Es una máquina para habitar, donde todo lo que no es funcional se evita. Es una casa propia de la década del 40 o 50”, detalló la especialista.
Otro de los atractivos a tener en cuenta solo requiere levantar la cabeza y es el desarrollo en altura: “Por ejemplo, en 11 entre 45 y 46, los edificios que están pegados al teatro se recortan y se retranquean; parecen plantas buscando luz”, informó la arquitecta y sumó: “También es bastante particular la culminación de los edificios. En todas se puede ver el tanque de agua, por ejemplo”.
En La Plata también llama la atención edificios que emergen cuyas medianeras, en su gran mayoría no tienen ventanas. No obstante, en 12 esquina 50 -frente a la Torre 1-, un edificio posee ventanas en todas las medianeras.
También, en la Ciudad, despierta la atención de ajenos y propios las casas que quedan arrinconadas entre edificios, como atisbos de un pasado que se cuela en un presente moderno. Tan sólo basta con ver la casa -un chalet estilo colonial- que persevera al lado del cine de 46 entre 10 y 11.
Es insoslayable, a la hora de hablar de arquitecturas por descubrir, hablar de edificios intervenidos: “Por ejemplo en diagonal 79 y 59, un edificio tiene un volumen, luego agregaron una calle y una segunda obra dejando un volumen separado. O también la esquina de 51 esquina 4, una casa fundacional reconvertida en comercio”, expresó la arquitecta y añadió: “En 54 entre 9 y 10, un edificio antes había una iglesia y hoy es otra cosa”.
Para cerrar el listado, la especialista mencionó la importancia de los espacios verdes que cobran vida con la presencia de platenses: “En la Plaza Belgrano (13 y 39) por ejemplo se juntan a bailar los fines de semana. Eso también hace al espacio”, culminó.
