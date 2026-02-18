Vinícius, héroe y villano del triunfo del Real Madrid

El festejo del gol de Vinícius antes de que se desatara el escándalo / AFP

Real Madrid se impuso al Benfica 1-0 como visitante con gol de Vinícius en el inicio de los playoffs de la Champions League. Sin embargo, el golazo del brasileño pasó a segundo plano luego de que el brasileño acusara al argentino Gianluca Prestianni por un insulto racista.

Tras su golazo a los 5 minutos del complemento, Vinicius festejó con baile, lo que fue considerado una provocación de parte del Benfica, que reaccionó a través de su capitán Nicolás Otamendi.

Luego de algunos minutos de protestas y reproches de ambos bandos, el delantero brasileño denunció haber recibido un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni. El brasileño se acercó al árbitro Francois Letexier y aseguró que su rival le dijo “mono”.

El árbitro francés activó el protocolo preventivo: hizo el denominado “gesto de incidente racista”, por lo que el partido estuvo demorado diez minutos para que desde la cabina VAR pudieran corroborar el insulto. Mientras tanto, Vinícius dialogó con el entrenador del Benfica, José Mourinho (que luego fue expulsado) quien intentó que regresara al campo ya que el brasileño se había dirigido al banco de los suplentes.

Luego de analizar las imágenes no se pudo comprobar el insulto del jugador formado en Vélez ya que tenía su boca tapada por la camiseta. El juego se reanudó, aunque el incidente será investigado por el Tribunal de Control, Ética y Disciplina de la UEFA. Por lo pronto, la victoria es un gran paso para el equipo merengue, que definirá la llave en el Bernabéu.

Por su parte, Galatasaray dio un paso firme hacia los octavos de final al golear 5-2 a Juventus en Estambul. El brasileño Gabriel Sara abrió el marcador tras capturar un balón suelto en el área, pero Teun Koopmeiners empató desde el saque del medio y luego firmó un doblete con un remate espectacular para el 2-1 antes del descanso.

Sin embargo, el complemento fue un vendaval local, con un doblete del neerlandés Noa Lang más tantos del colombiano Davinson Sánchez y del francés Sacha Boey. La expulsión por doble amarilla de Juan Cabal condicionó a Juventus y el dueño de casa no perdonó.

En un duelo entre equipos franceses, Paris Saint-Germain remontó un 2-0 ante Monaco y lo derrotó 3-2 en el estadio Louis II. El campeón defensor perdía 2-0 cuando Vitinha falló un penal y Ousmane Dembélé se retiró lesionado.

Con todo eso en contra, logró ser paciente para remontar y ganó el primer chico, como visitante, por 3 a 2. Un doblete de Folarin Balogun parecía haber allanado el camino al local y todo era euforia, pero los goles de Desiré Doué y Hakimi igualaron la historia en la primera etapa. Mónaco acusó el golpe, perdió a Golovin (expulsado) y otra vez apareció Doué para consumar el 3-2 que deja la serie abierta para que PSG defina en París.

En el restante partido disputado ayer, Borussia Dortmund derrotó 2-0 a Atalanta con tantos del guineano Serhou Guirassy y del germano Maximilian Beier y quedó bien parardo para la revancha en Bérgamo.