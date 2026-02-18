Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |LE GANÓ EN LISBOA 1-0 A BENFICA, HIZO EL GOL Y SE QUEJÓ POR INSULTOS RACISTAS

Vinícius, héroe y villano del triunfo del Real Madrid

El brasileño marcó el gol del triunfo, provocó con su baile en el festejo y luego acusó a Gianluca Prestianni de haberlo llamado “Mono”

Vinícius, héroe y villano del triunfo del Real Madrid

El festejo del gol de Vinícius antes de que se desatara el escándalo / AFP

18 de Febrero de 2026 | 03:07
Edición impresa

Real Madrid se impuso al Benfica 1-0 como visitante con gol de Vinícius en el inicio de los playoffs de la Champions League. Sin embargo, el golazo del brasileño pasó a segundo plano luego de que el brasileño acusara al argentino Gianluca Prestianni por un insulto racista.

Tras su golazo a los 5 minutos del complemento, Vinicius festejó con baile, lo que fue considerado una provocación de parte del Benfica, que reaccionó a través de su capitán Nicolás Otamendi.

Luego de algunos minutos de protestas y reproches de ambos bandos, el delantero brasileño denunció haber recibido un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni. El brasileño se acercó al árbitro Francois Letexier y aseguró que su rival le dijo “mono”.

El árbitro francés activó el protocolo preventivo: hizo el denominado “gesto de incidente racista”, por lo que el partido estuvo demorado diez minutos para que desde la cabina VAR pudieran corroborar el insulto. Mientras tanto, Vinícius dialogó con el entrenador del Benfica, José Mourinho (que luego fue expulsado) quien intentó que regresara al campo ya que el brasileño se había dirigido al banco de los suplentes.

Luego de analizar las imágenes no se pudo comprobar el insulto del jugador formado en Vélez ya que tenía su boca tapada por la camiseta. El juego se reanudó, aunque el incidente será investigado por el Tribunal de Control, Ética y Disciplina de la UEFA. Por lo pronto, la victoria es un gran paso para el equipo merengue, que definirá la llave en el Bernabéu.

Por su parte, Galatasaray dio un paso firme hacia los octavos de final al golear 5-2 a Juventus en Estambul. El brasileño Gabriel Sara abrió el marcador tras capturar un balón suelto en el área, pero Teun Koopmeiners empató desde el saque del medio y luego firmó un doblete con un remate espectacular para el 2-1 antes del descanso.

LE PUEDE INTERESAR

Atlético Madrid juega en Bélgica en el juego más importante de la Champions

LE PUEDE INTERESAR

¿Mac Allister se muda al Manchester United?

Sin embargo, el complemento fue un vendaval local, con un doblete del neerlandés Noa Lang más tantos del colombiano Davinson Sánchez y del francés Sacha Boey. La expulsión por doble amarilla de Juan Cabal condicionó a Juventus y el dueño de casa no perdonó.

En un duelo entre equipos franceses, Paris Saint-Germain remontó un 2-0 ante Monaco y lo derrotó 3-2 en el estadio Louis II. El campeón defensor perdía 2-0 cuando Vitinha falló un penal y Ousmane Dembélé se retiró lesionado.

Con todo eso en contra, logró ser paciente para remontar y ganó el primer chico, como visitante, por 3 a 2. Un doblete de Folarin Balogun parecía haber allanado el camino al local y todo era euforia, pero los goles de Desiré Doué y Hakimi igualaron la historia en la primera etapa. Mónaco acusó el golpe, perdió a Golovin (expulsado) y otra vez apareció Doué para consumar el 3-2 que deja la serie abierta para que PSG defina en París.

En el restante partido disputado ayer, Borussia Dortmund derrotó 2-0 a Atalanta con tantos del guineano Serhou Guirassy y del germano Maximilian Beier y quedó bien parardo para la revancha en Bérgamo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron

Alquileres: el ajuste cuatrimestral, debajo del 8%

Licencias médicas: cómo hubiera quedado Argentina frente a países de la región

Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo

Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata

Descontarán el día a los empleados públicos

Volvió “Bad Bunny” y el carnicero saltó a escena

Más de la mitad de los deltas del mundo se hunden y el del Paraná presenta subsidencia
Últimas noticias de Deportes

River y un triunfo más sufrido de lo esperado

A River se le viene una dura seguidilla

Paredes quedó descartado para jugar con Racing

Si Medina se va, por ahora, no buscarán otro
Política y Economía
Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo
En plena ebullición legislativa, Milei viaja a EE UU para reunirse con Trump
Analizan transferencias desde la AFA a una sociedad sin actividad
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
Las tensiones en el Senado que reavivan la interna en el peronismo
Espectáculos
Juan Carlos Desanzo: adiós a un artesano del cine argentino
A los 96 años, murió el premiado documentalista Frederick Wiseman
Adiós al compositor de “Like a Virgen” de Madonna
Arde América: llega Beto Casella y se saca chispas con Yanina Latorre
“Pikachu Illustrator”: se vendió la carta de Pokémon más rara y cara del mundo
Policiales
El crimen de Kim Gómez: llegó la hora de la verdad: el debate oral
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Una joven buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
Se despertó y la rodeaba un grupo de delincuentes
La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador
La Ciudad
Rectores reclaman una mejora salarial en las universidades
Alquileres: el ajuste cuatrimestral, debajo del 8%
Refuerzan las medidas de prevención del hantavirus
En Villa Elisa, el arreglo de una calle dejó un dique
Volvió “Bad Bunny” y el carnicero saltó a escena

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla