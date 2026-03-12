Insfrán dejó una cancha con malos recuerdos: debutó Kadijevic

Toviggino se negó a contestar preguntas y pidió ser sobreseído
Promediaba el primer tiempo cuando el arquero de Gimnasia, Nelson Insfrán, tuvo que dejar el campo de juego por una fuerte molestia en el aductor derecho. Primero levantó la mano, empezó a elongar y dos minutos después directamente pidió el cambio cuando no podía levantar su pierna.
El reloj marcaba los 26 minutos y el Lobo se quedaba sin arquero en un primer tiempo que lo tuvo como protagonista con dos goles en pocos minutos de poseción de la pelota.
El Florencio Sola no le trae buenos recuerdos al Mono, que cuando debutó en 2019 recibió una tarjeta roja de parte de Fernando Espinoza, que una semana después el Tribunal de Disciplina se la retiró porque había sido mal aplicaba. El técnico del equipo era Diego Maradona.
De esta manera le tocó meterse a la cancha al arquero suplente Julián Kadijevic, quien tuvo su esperado debut en Primera División luego de la apuesta que realizó el Club hace dos años atrás. En 2025 fue titular en casi todos los partidos de la Reserva del propio Zaniratto que jugó la final en la misma cancha de ayer.
Ahora habrá que ver qué tipo de lesión sufrió el arquero de Gimnasia para saber si puede volver al equipo en la próxima jornada. Por lo pronto el chico de 22 años entró en un momento delicado, con sol en contra y un rival que jugaba la pelota alñ aire como manera de generar peligro. Respondió bien y ahora se quiere quedar.
