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Policiales |DESESPERACIÓN Y ALIVIO EN LA PLATA

Rescatan a una perra enferma que había sido robada

Rescatan a una perra enferma que había sido robada

Del robo a la emoción

11 de Abril de 2026 | 04:01
Edición impresa

La desesperación de una mujer por recuperar a su compañera de vida tuvo, finalmente, un desenlace que mezcló alivio, emoción y justicia. Todo comenzó con una ausencia imposible de tolerar: la de Imai, una perra de raza pila, de color oscuro, que no solo formaba parte de su familia, sino que además necesitaba cuidados especiales por una enfermedad crónica.

Su dueña, una docente de 40 años, denunció el robo tras descubrir que el animal había desaparecido del patio de su casa. No era una pérdida más. Imai padece diabetes, lo que implica medicación diaria y controles constantes. Cada hora lejos de su hogar abría un interrogante angustiante sobre su estado de salud.

La incertidumbre se transformó en una carrera contra el tiempo. Con ese escenario, se activó una investigación que avanzó con rapidez. A partir de distintos datos recolectados, los investigadores lograron reconstruir el posible destino del animal hasta ubicarlo en una maderera de la zona de 122 entre 42 y 43.

Fue allí donde, en medio de un operativo discreto, los efectivos confirmaron lo que parecía imposible horas antes: Imai estaba viva. Al ingresar al lugar, rescataron al animal y procedieron a la aprehensión de un hombre de 63 años, señalado como responsable del hecho.

Pero el momento más esperado llegó después. Cuando la mujer fue convocada a la dependencia policial, no hizo falta demasiado. Bastó una mirada, un gesto, una reacción instintiva para confirmar lo que el corazón ya sabía: era ella. Era Imai.

El reencuentro estuvo cargado de emoción. No solo por el valor afectivo, sino por la certeza de haber llegado a tiempo. De haber evitado un desenlace mucho más doloroso.

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El caso ahora sigue su curso judicial bajo la intervención de la UFI N° 17, mientras que la perra ya volvió a su hogar, donde la esperan los cuidados que necesita y el cariño que nunca dejó de buscar. Porque a veces, en medio de tantos hechos oscuros, una historia logra abrirse paso y recordar que no todo está perdido.

En el operativo tuvo un rol clave el trabajo articulado entre la fiscalía interviniente y el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría, que a partir de la denuncia inicial desplegó tareas investigativas que incluyeron recolección de datos, seguimiento de pistas y verificación de distintos puntos hasta dar con el lugar exacto donde se encontraba el animal.

Según indicaron, la intervención se realizó de manera encubierta, lo que permitió a los efectivos confirmar la presencia de la perra sin alertar al sospechoso y actuar con rapidez para garantizar su rescate en buen estado.

 

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