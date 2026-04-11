Milei bajó a Aubasa de la licitación de rutas

La empresa estatal bonaerense Aubasa se había inscripto en el proceso de licitación llamado por el gobierno libertario para la concesión de rutas nacionales. La concesionaria de la Autopista La Plata-Buenos Aires y de las vías que conducen a la Costa buscaba quedarse con 1.325 kilómetros de caminos que cruzan por la Provincia, pero la Nación le bajó el pulgar y la sacó de carrera.

Aubasa pretendía operar la zona Sur Atlántico Acceso Sur que incluye la autopista Ezeiza-Cañuelas y las rutas 3, 205 y 226. Un total de 1.325 kilómetros y una inversión de 170 mil millones de pesos.

Pero, esgrimiendo que la empresa no tiene antecedentes como “constructora de obras viales”, la Nación le sacó de carrera.

La decisión que se adoptó en las últimas horas se veía venir en el gobierno de Axel Kicillof. De hecho, como publicara este diario, varios funcionarios salieron a denunciar en las últimas horas diversas “irregularidades” en la licitación. “Una semana antes de iniciar el proceso de evaluación de las ofertas empezaron a emitir circulares con nuevas exigencias para las oferentes como la presentación del balance de 2025 y las declaraciones juradas de las obras que se ejecutaron”, dijeron fuentes oficiales. La sospecha de la Provincia es que se estaba buscando sacar de carrera a la concesionaria de la Autopista La Plata-Buenos Aires porque no es una constructora ya que licita las obras que ejecuta dentro de su ámbito de concesión. Esto fue lo que finalmente ocurrió.

Ahora la Provincia se dispone a impugnar el proceso licitatorio. “Se han detectado graves irregularidades e inconsistencias jurídicas y técnicas en el dictamen de precalificación que recomienda la desestimación de nuestra oferta”, dijeron las fuentes consultadas por este diario.

“Del análisis integral realizado, surge que la decisión de exclusión se encuentra fundada en criterios que no se ajustan a las condiciones establecidas en el pliego licitatorio, alterando de manera indebida las reglas del procedimiento una vez presentadas las ofertas. Esto demuestra que la decisión adoptada se basa en criterios arbitrarios, afectando la transparencia y legalidad del proceso”, añadieron.

Y añadieron: “En particular, el dictamen incorpora un requisito inexistente en la documentación licitatoria, al exigir que la experiencia técnica sea acreditada exclusivamente mediante ejecución directa de obras, cuando el pliego solo requiere la acreditación de experiencia mediante contratos y certificaciones emitidas por autoridades competentes”.

“Adicionalmente, se observa una posible afectación al principio de igualdad de trato, en tanto se habría aplicado a Aubasa un criterio más restrictivo que el utilizado respecto de otros oferentes”, sostuvieron. “No se trata de una cuestión interpretativa menor, sino de la introducción de exigencias inexistentes que alteran las reglas del proceso y afectan la competencia”, indicaron.

La tensión por esta licitación se enmarca en el clima de enfrentamiento que existe entre La Casa Rosada y Kicillof en el que abundan acusaciones cruzadas y reclamos por recursos que se están ventilando en la Justicia. Aubasa buscaba expandir su radio de acción a otras zonas de la Provincia y desembarcar en rutas que están prácticamente abandonadas, con inversión nula. Pero la Casa Rosada decidió cerrarle el paso.

Junto con Aubasa y SACDE (del grupo Techint), también quedaron descalificadas las constructoras JCR-Rovella Carranza, Edmacar, Pelque-OCSA y el consorcio IEBC-Cecosa.

En tanto, siguen en carrera para competir por el tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur las firmas Roggio-Chediak; Vial Agro-Fontana Nicastro; Panedile-Supercemento-Eleprint; Creditech-Ceosa; Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco; y CPC, la constructora de Cristóbal López.