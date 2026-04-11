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Política y Economía |UN ANTICIPO DE LA NACIONAL

La inflación en CABA marcó 3% y mete presión

Acumuló un aumento de 8,9% en los primeros tres meses de 2026. El alza fue de 31,1% en los últimos 12 meses. En febrero fue 2,6%

La inflación en CABA marcó 3% y mete presión

El rubro educación encabezó las subas en el IPC porteño / Web

11 de Abril de 2026 | 05:33
Edición impresa

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 3% en marzo, informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. Así, el IPC de CABA acumuló un aumento de 8,9% en los primeros tres meses de 2026.

El alza fue de 31,1% en los últimos 12 meses. En febrero, el IPC porteño se había ubicado en 2,6% mensual.

Los rubros que más subieron en marzo fueron Educación, 8,6% y Transporte, con un alza de 6%.

Por su parte, el INDEC difundirá este martes 14 de abril el IPC a nivel nacional del tercer mes.

Los sectores con aumentos que tuvieron más incidencia en el nivel de inflación de marzo en CABA fueron la educación junto al transporte.

Educación tuvo un incremento de 8,6% e incidió 0,42 puntos porcentuales por las subas en las cuotas de los colegios. Fue el rubro que más aumentó en marzo.

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Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 2,6% y contribuyó en 0,45 puntos porcentuales del indicador general, impulsados por el fuerte incremento en la carne (6,3%).

Transporte tuvo un incremento de 6% e incidió 0,65 puntos en la inflación debido al ajuste en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar seguido por el boleto de colectivos.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió una suba de 3,2% principalmente por las subas de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.

Salud aumentó 2,4% en el tercer mes del año debido a los incrementos en las cuotas de medicina privada.

Según detalló el informe, los bienes acumularon una suba de 2,8% en marzo y los servicios de 3,1%. Así, treparon 26% y 35,9% a nivel interanual.

El INDEC publicará el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo este martes 14 de abril a las 16 horas. En febrero, los precios subieron 2,9% y acumularon un alza de 5,9% en el primer bimestre del año. Medido de forma interanual, el indicador llegó a 33,1%.

Las principales consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ajustaron al alza sus proyecciones de inflación para marzo. Según la última encuesta, el consenso espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registre una suba mensual del 3%, lo que significa medio punto porcentual más que en el relevamiento anterior.

Así se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Entre los analistas que históricamente han mostrado mayor precisión en sus pronósticos, el denominado “Top 10”, la estimación es aún levemente superior: prevén una inflación de 3,1% para el tercer mes del año, también con un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto de la medición previa.

 

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