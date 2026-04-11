La inflación en CABA marcó 3% y mete presión

Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
Sin micros y hartos de esperar: pasajeros se rebelan para poder viajar
Malvinas: polémica por el recuerdo de los soldados del Regimiento 7
Crimen de Néstor Copoletti: el jardinero acusado se negó a declarar
En el barrio “Las diez manzanas” llevan 34 años luchando por el agua
¡Volvieron a casa!: el histórico regreso a la Tierra de los astronautas de Artemis II
Y vivieron felices por siempre: una pareja ya cumplió 59 años de amor
Adorni, entre el respaldo de Milei y la presión política para que deje el cargo
Preocupación en el oficialismo por el impacto que está teniendo el caso Adorni
Polémica por la prioridad para los porteños sobre los bonaerenses en CABA
Internas y sospechas detrás de una protesta de intendentes del PJ
El Banco Central sigue de compras mientras el dólar va por el tobogán
“Somos la policía”: el engaño de una banda que atacó en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Acumuló un aumento de 8,9% en los primeros tres meses de 2026. El alza fue de 31,1% en los últimos 12 meses. En febrero fue 2,6%
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 3% en marzo, informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. Así, el IPC de CABA acumuló un aumento de 8,9% en los primeros tres meses de 2026.
El alza fue de 31,1% en los últimos 12 meses. En febrero, el IPC porteño se había ubicado en 2,6% mensual.
Los rubros que más subieron en marzo fueron Educación, 8,6% y Transporte, con un alza de 6%.
Por su parte, el INDEC difundirá este martes 14 de abril el IPC a nivel nacional del tercer mes.
Los sectores con aumentos que tuvieron más incidencia en el nivel de inflación de marzo en CABA fueron la educación junto al transporte.
Educación tuvo un incremento de 8,6% e incidió 0,42 puntos porcentuales por las subas en las cuotas de los colegios. Fue el rubro que más aumentó en marzo.
LE PUEDE INTERESAR
Internas y sospechas detrás de una protesta de intendentes del PJ
LE PUEDE INTERESAR
Qué implica la renuncia de un veedor en la AFA
Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió una suba de 2,6% y contribuyó en 0,45 puntos porcentuales del indicador general, impulsados por el fuerte incremento en la carne (6,3%).
Transporte tuvo un incremento de 6% e incidió 0,65 puntos en la inflación debido al ajuste en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar seguido por el boleto de colectivos.
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió una suba de 3,2% principalmente por las subas de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.
Salud aumentó 2,4% en el tercer mes del año debido a los incrementos en las cuotas de medicina privada.
Según detalló el informe, los bienes acumularon una suba de 2,8% en marzo y los servicios de 3,1%. Así, treparon 26% y 35,9% a nivel interanual.
El INDEC publicará el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo este martes 14 de abril a las 16 horas. En febrero, los precios subieron 2,9% y acumularon un alza de 5,9% en el primer bimestre del año. Medido de forma interanual, el indicador llegó a 33,1%.
Las principales consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ajustaron al alza sus proyecciones de inflación para marzo. Según la última encuesta, el consenso espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registre una suba mensual del 3%, lo que significa medio punto porcentual más que en el relevamiento anterior.
Así se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Entre los analistas que históricamente han mostrado mayor precisión en sus pronósticos, el denominado “Top 10”, la estimación es aún levemente superior: prevén una inflación de 3,1% para el tercer mes del año, también con un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto de la medición previa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí