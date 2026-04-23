Amplían indagatorias por la tragedia del fentanilo

Discapacidad en emergencia: prestaciones y centros de atención al límite
Un platense preso por racismo: José Haile, el “arbolito” acusado en Brasil
Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios
Boca, con el ánimo por las nubes, busca sellar su pase a los Playoffs
Investigan el presunto pago de coimas durante la gestión de Massa
Adorni acordó un pago extra de US$65.000 por la casa de Caballito
Cumbre libertaria bonaerense: va Santilli y dudas con el caputismo
Milei se reúne con un multimillonario inversor estadounidense en la Rosada
Tensión en 137 y 90 por un apagón: piquete y pelea entre los vecinos
Vecinos de Villa Elisa ponen en marcha su “Festival Internacional de Cine”
Secuestran celulares a menores que participan de amenazas en colegios
Jornada gratuita para administradores de consorcios y ascensoristas
Trámites y servicios para los vecinos en una plaza de Melchor Romero
Actividades: conferencia, servicio de odontología y clases de apoyo escolar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., prestará declaración indagatoria hoy en la causa que investiga las 111 muertes causadas por el fentanilo contaminado.
Fuentes judiciales precisaron que el principal acusado y la directora técnica de Ramallo, Carolina Ansaldi, declararán ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.
Las comparecencias habían sido postergadas tras los pedidos de las defensas, mientras que Victoria García, gerente; y Eduardo Darchuk, ex jefe de producción de soluciones parentales de pequeño volumen, ya se negaron a declarar.
José Antonio Maiorano, técnico del laboratorio HLB Pharma; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB Pharma; Wilson Daniel Pons, jefe de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo; Adriana Iudica, jefa de Control Microbiológico de Laboratorios Ramallo; y Rocío del Cielo Garay, supervisora de Fisicoquímica en Control de Calidad, prestaron testimonio el lunes pasado.
En tanto que el martes declararon Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma; Edgardo Gerardo, perteneciente a la cadena de producción; Antonio Sclafani, gerente de Producción y Mantenimiento de Laboratorios Ramallo; Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, jefa de Garantía de Calidad; y Diego Hernán García, hermano de Ariel, quien se encargaba de las plantas y era quien daba órdenes de producción.
En este tramo de la causa, que ya lleva más de un año, el magistrado a cargo ordenó nuevas declaraciones con el objetivo de sumar más casos contra los 14 procesados, debido a que en la primera indagatoria fueron acusados de tan solo la muerte de 20 pacientes y ahora son más de 100 los casos registrados tras las pericias, incluyendo quienes lograron sobrevivir o sufrieron secuelas.
LE PUEDE INTERESAR
Se complicó la salud de una víctima de la inseguridad
LE PUEDE INTERESAR
El antecedente del gesto del mono vuelve a escena
En tanto, familiares de víctimas se reunirán mañana en el Congreso de la Nación y presentarán el proyecto de Ley de Exhaustiva trazabilidad.
“Las familias afectadas nos reunimos con diputados para impulsar proyectos que busquen verdad, justicia y medidas urgentes para que esto no vuelva a ocurrir”, indicaron en un comunicado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí