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Policiales |CITARON AL DUEÑO DE LOS LABORATORIOS HLB PHARMA

Amplían indagatorias por la tragedia del fentanilo

Amplían indagatorias por la tragedia del fentanilo

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23 de Abril de 2026 | 04:13
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El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., prestará declaración indagatoria hoy en la causa que investiga las 111 muertes causadas por el fentanilo contaminado.

Fuentes judiciales precisaron que el principal acusado y la directora técnica de Ramallo, Carolina Ansaldi, declararán ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.

Las comparecencias habían sido postergadas tras los pedidos de las defensas, mientras que Victoria García, gerente; y Eduardo Darchuk, ex jefe de producción de soluciones parentales de pequeño volumen, ya se negaron a declarar.

José Antonio Maiorano, técnico del laboratorio HLB Pharma; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB Pharma; Wilson Daniel Pons, jefe de Control de Calidad de Laboratorios Ramallo; Adriana Iudica, jefa de Control Microbiológico de Laboratorios Ramallo; y Rocío del Cielo Garay, supervisora de Fisicoquímica en Control de Calidad, prestaron testimonio el lunes pasado.

En tanto que el martes declararon Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma; Edgardo Gerardo, perteneciente a la cadena de producción; Antonio Sclafani, gerente de Producción y Mantenimiento de Laboratorios Ramallo; Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, jefa de Garantía de Calidad; y Diego Hernán García, hermano de Ariel, quien se encargaba de las plantas y era quien daba órdenes de producción.

En este tramo de la causa, que ya lleva más de un año, el magistrado a cargo ordenó nuevas declaraciones con el objetivo de sumar más casos contra los 14 procesados, debido a que en la primera indagatoria fueron acusados de tan solo la muerte de 20 pacientes y ahora son más de 100 los casos registrados tras las pericias, incluyendo quienes lograron sobrevivir o sufrieron secuelas.

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En tanto, familiares de víctimas se reunirán mañana en el Congreso de la Nación y presentarán el proyecto de Ley de Exhaustiva trazabilidad.

“Las familias afectadas nos reunimos con diputados para impulsar proyectos que busquen verdad, justicia y medidas urgentes para que esto no vuelva a ocurrir”, indicaron en un comunicado.

 

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