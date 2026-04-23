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Política y Economía |EL PEOR MES DESDE DICIEMBRE DE 2023

Actividad golpeada: la economía aún no repunta

El EMAE retrocedió 2,6% mensual y 2,1% interanual en febrero de 2026, impulsado por el derrumbe de la industria manufacturera y el comercio. Caputo lo justificó

Actividad golpeada: la economía aún no repunta

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23 de Abril de 2026 | 04:45
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La economía argentina registró en febrero de 2026 su peor resultado mensual desde diciembre de 2023. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostró una contracción de 2,6% frente a enero, la misma magnitud que la caída de aquel diciembre. En la comparación interanual, el retroceso fue de 2,1% respecto de febrero de 2025, una performance que solo supera el -2,4% de septiembre de 2024.

El dato confirmó la heterogeneidad que viene marcando la recuperación: ocho de los quince sectores relevados anotaron alzas en la medición interanual, pero los dos rubros con mayor peso negativo alcanzaron caídas de una magnitud difícil de compensar. La industria manufacturera retrocedió 8,7% y el comercio mayorista, minorista y reparaciones cayó 7%, convirtiéndose en los principales lastres del indicador. Ambos sectores son especialmente sensibles al nivel de ingresos y al consumo interno, variables que aún no terminan de recuperarse, en especial el área metropolitana de CABA y Conurbano.

Entre los rubros con mejor desempeño sobresalió la Pesca, con una suba interanual de 14,8%, seguida por la Explotación de minas y canteras (9,9%) y la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8,4%). Estos tres sectores, orientados a la producción primaria y la exportación, explicaron buena parte del sostén del indicador. La Intermediación financiera aportó un alza de 6%, en tanto que Hoteles y restaurantes, Servicios comunitarios, Salud y Enseñanza registraron variaciones positivas pero de menor magnitud.

En el otro extremo, además de la industria y el comercio, la actividad de Electricidad, gas y agua cayó 6% y los Impuestos netos de subsidios retrocedieron 4,2%. La Construcción anotó una baja de 0,6% y la Administración pública descendió 1,5%. El único indicador que aportó cierto optimismo fue el componente tendencia-ciclo, que registró una variación positiva de 0,1%, señal de que la trayectoria de fondo todavía no revierte.

Tras la publicación del informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, tomó la iniciativa en las redes sociales para encuadrar el resultado. En su cuenta de X señaló que, “más allá de la baja puntual, la tendencia subyacente siguió ubicándose en terreno positivo”, en alusión al dato de tendencia-ciclo. El funcionario también atribuyó parte del retroceso a factores extraordinarios del mes: en 2026, febrero tuvo dos días hábiles menos que en 2025 y además se registró un paro general, circunstancias que, según el ministro, distorsionan la lectura del resultado.

Caputo también recordó que ocho de los quince sectores del EMAE mostraron crecimiento en el mes, y cerró su comunicación con una frase de tono optimista: “Se vienen los mejores 18 meses de la Argentina”. El mensaje del equipo económico apunta a consolidar la narrativa de que el ajuste ya quedó atrás y que la fase de expansión está próxima, aunque los datos de actividad del primer bimestre todavía no convalidan ese relato de manera contundente.

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El resultado de febrero deja abierta la pregunta sobre la solidez de la recuperación. La brecha entre una economía exportadora que avanza y un mercado interno que no termina de repuntar sigue siendo el nudo central del ciclo económico actual. Los próximos meses serán clave para determinar si la tendencia-ciclo positiva que destaca el Gobierno se traduce en una mejora sostenida del EMAE o si los sectores rezagados continúan arrastrando el índice hacia abajo.

 

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