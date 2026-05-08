En fotos | Así se encuentra la obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata en City Bell

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La obra de la nueva bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires en City Bell continúa con distintos frentes de trabajo y prevé una nueva conexión con el Camino Centenario.
Según se informó, actualmente se realizan tareas de movimiento de suelos, ejecución de pilotes y alcantarillas y colocación de geodrenes en el sector donde se construye el nuevo distribuidor vial, a cargo de AUBASA
El proyecto contempla un trazado de 2,1 kilómetros con doble sentido de circulación y la construcción de pasos sobre las vías del Ferrocarril Roca y los arroyos Martín y Carnaval.
De acuerdo a lo indicado oficialmente, la obra beneficiará a más de 36 mil usuarios y apunta a mejorar la conexión vial en la zona norte del partido de La Plata, especialmente para vecinos de City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Gorina, Hernández y Arturo Seguí.
Entre los trabajos previstos se encuentra la finalización del puente existente sobre la autopista, la construcción del distribuidor inicial y dos viaductos: uno de 364 metros sobre las vías férreas y el Arroyo Carnaval y otro de 168 metros sobre el Arroyo Martín.
Además, el plan incluye dos puentes de conexión con el Camino Centenario, obras de pavimentación, iluminación, señalización, forestación y colocación de barandas de defensa.
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