Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

La Ciudad

En fotos | Así se encuentra la obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata en City Bell

En fotos | Así se encuentra la obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata en City Bell
8 de Mayo de 2026 | 17:28

Escuchar esta nota

La obra de la nueva bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires en City Bell continúa con distintos frentes de trabajo y prevé una nueva conexión con el Camino Centenario.

Según se informó, actualmente se realizan tareas de movimiento de suelos, ejecución de pilotes y alcantarillas y colocación de geodrenes en el sector donde se construye el nuevo distribuidor vial, a cargo de AUBASA
 

El proyecto contempla un trazado de 2,1 kilómetros con doble sentido de circulación y la construcción de pasos sobre las vías del Ferrocarril Roca y los arroyos Martín y Carnaval.

De acuerdo a lo indicado oficialmente, la obra beneficiará a más de 36 mil usuarios y apunta a mejorar la conexión vial en la zona norte del partido de La Plata, especialmente para vecinos de City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Gorina, Hernández y Arturo Seguí.

Entre los trabajos previstos se encuentra la finalización del puente existente sobre la autopista, la construcción del distribuidor inicial y dos viaductos: uno de 364 metros sobre las vías férreas y el Arroyo Carnaval y otro de 168 metros sobre el Arroyo Martín.

Además, el plan incluye dos puentes de conexión con el Camino Centenario, obras de pavimentación, iluminación, señalización, forestación y colocación de barandas de defensa.

LE PUEDE INTERESAR

Protesta en 11 y 57: el Foro en Defensa del Árbol exige frenar las podas severas en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: cursos para jubilados, almuerzo y baile

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Máximo Kirchner se somete a una "cirugía programada" en La Plata

Frío polar, lluvia y viento este viernes en La Plata de la mano de la ciclogénesis: ¿se viene un finde helado?

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

Gimnasia y el Código Penal: historias de cal y de arena en las definiciones

VIDEO.- Estiman que en La Plata cierran entre 1 y 3 comercios por día: radiografía de la crisis

Millonario golpe en un local cerca de Plaza Güemes

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Despidos y burlas: picante interna entre Fabbiani y Mazzocco
+ Leidas

DIM vs Flamengo, suspendido: el antecedente y una posible sanción que podría dejar casi clasificado a Estudiantes

VIDEO.- Furor por las "bolucompras" en La Plata: más de 3 cuadras de cola en el Centro

VIDEO.- Estiman que en La Plata cierran entre 1 y 3 comercios por día: radiografía de la crisis

Máximo Kirchner se somete a una "cirugía programada" en La Plata

“Más del 70% de los ingresantes no pasa al segundo año”, advirtió el nuevo decano de Medicina

Revelan que Manuel Adorni tendría otro departamento en La Plata

Horror en un crucero de Disney: 28 detenidos por pornografía infantil

Parte médico: de qué operaron a Máximo Kirchner en La Plata y cómo está su salud
Últimas noticias de La Ciudad

Llaman a participar de una encuesta sobre cómo nos movilizamos los platenses

Protesta en 11 y 57: el Foro en Defensa del Árbol exige frenar las podas severas en La Plata

La Municipalidad demandará a los herederos de Aloise para recuperar casi 250 millones de pesos de la demolición del depósito incendiado

La Plata y CABA intercambian experiencias para consolidar la transformación del Bioparque
Información General
Por el temporal, más de 170 barcos extranjeros buscaron refugio en aguas bajo control argentino
Cambian las reglas para Uber, Cabify y Didi: los 5 requisitos clave para los choferes
La ciclogénesis golpea a la Costa bonaerense: se esperan olas de más de 5 metros
Fentanilo contaminado: hace un año explotaba el escándalo judicial por el desastre sanitario con impacto mortal en La Plata
Ciclogénesis: el temporal golpeó duro en el centro del país
Espectáculos
Mirtha Legrand recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica otorgada por el Rey Felipe VI
Envidiosa lo más visto de Netflix, se convirtió en uno de los estrenos más fuertes del momento
Shakira presentó Dai Dai, la canción oficial del Mundial FIFA 2026, el video
Jesica Cirio contó cómo vive su segundo embarazo y confesó que no quiere volver a los medios
Volvió El Encargado: la nueva temporada da que hablar, tensión, humor negro y giros inesperados
Policiales
Alquiló un departamento temporario en La Plata y escapó con televisores, muebles y electrodomésticos
Otra jornada con varios accidentes en La Plata
Caso Rocío Alvarito: mientras agonizaba, su novio "estaba alterado buscando el celular de ella"
VIDEO.- Destrozos, robo y mucha bronca a pasos del centro comercial de calle 12
Misterioso robo millonario en una vidriería de La Plata: más detalles del ataque y dos empleados detenidos
Deportes
Estudiantes: Gaich retornó a los entrenamientos y el Cacique Medina recupera una variante en ataque para el domingo
Emotivo mensaje: qué dijo Cetré después de renovar su contrato con Estudiantes hasta 2028
El drama de un grupo de hinchas de Estudiantes: volvían de Perú y quedaron varados en Bolivia
Según casas de apuestas, hay un 12% de chances que el campeón del Apertura sea Estudiantes o Gimnasia
¿Por qué los hinchas de Independiente Medellín boicotearon a su equipo en la Libertadores?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla