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Buscan hace 10 días a Gastón en La Plata, un hombre que depende de asistencia médica y farmacológica

Gastón Luciano Barrera

Por Redacción

Un hombre de 34 años que fue visto por última vez el 11 de mayo

Crece la preocupación por la búsqueda de Gastón Luciano Barrera en La Plata, un hombre de 34 años que permanece desaparecido desde hace diez días y que necesita asistencia médica y farmacológica.

Según informaron fuentes oficiales, Gastón fue visto por última vez el lunes 11 de mayo. Desde entonces, familiares y autoridades mantienen activa la búsqueda para dar con su paradero.

El hombre mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura física mediana, tez trigueña, ojos marrones y cabello castaño oscuro corto. Además, posee un tatuaje en el pecho del grupo musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y otro en el brazo izquierdo con el dibujo de una flecha y un reloj.

Al momento de su desaparición vestía un buzo bordó con capucha, pantalón jogging azul y zapatillas deportivas celestes.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de María Cecilia Corfield.

Quienes puedan aportar información sobre Gastón Luciano Barrera pueden comunicarse al 0221-429-3015 o enviar un correo electrónico a perdes@mseg.gba.gov.ar.

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