Buscan hace 10 días a Gastón en La Plata, un hombre que depende de asistencia médica y farmacológica

Crece la preocupación por la búsqueda de Gastón Luciano Barrera en La Plata, un hombre de 34 años que permanece desaparecido desde hace diez días y que necesita asistencia médica y farmacológica.

Según informaron fuentes oficiales, Gastón fue visto por última vez el lunes 11 de mayo. Desde entonces, familiares y autoridades mantienen activa la búsqueda para dar con su paradero.

El hombre mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura física mediana, tez trigueña, ojos marrones y cabello castaño oscuro corto. Además, posee un tatuaje en el pecho del grupo musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y otro en el brazo izquierdo con el dibujo de una flecha y un reloj.

Al momento de su desaparición vestía un buzo bordó con capucha, pantalón jogging azul y zapatillas deportivas celestes.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de María Cecilia Corfield.

Quienes puedan aportar información sobre Gastón Luciano Barrera pueden comunicarse al 0221-429-3015 o enviar un correo electrónico a perdes@mseg.gba.gov.ar.