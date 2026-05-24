Clausuran un bar en La Plata y detienen al encargado: secuestran un arma y un auto robado

Un operativo municipal y policial derivó el sábado pasado en la clausura de un comercio nocturno en el barrio de Villa Elvira, en La Plata, y en la aprehensión de su responsable, un hombre de 57 años. El procedimiento se desencadenó tras reiteradas quejas de los residentes de la zona de calle 6 y 617, quienes venían señalando desmanes nocturnos, ruidos originados por el local y disturbios con motocicletas en las horas de la madrugada.

La inspección estuvo coordinada por agentes de Control Urbano de la Municipalidad, con el apoyo de efectivos del Grupo Táctico Operativo del Destacamento Barrio Aeropuerto. Al ingresar al establecimiento para fiscalizar las habilitaciones pertinentes, el personal procedió a la identificación del encargado. Durante la requisa del mostrador, los uniformados hallaron oculto un rifle Winchester calibre .40 que presentaba la numeración de serie limada, lo que motivó su inmediata incautación.

Posteriormente, las tareas de control se extendieron a los vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones del comercio y en el ingreso a la vivienda del implicado. Allí se constató que una moto Honda XR 150 de color blanco poseía un pedido de secuestro vigente desde el 12 de abril de este año. El rodado figuraba como robado en una causa por hurto calificado que instruye la Comisaría Primera junto a la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de la jurisdicción platense.

Ante el hallazgo del armamento antirreglamentario y el vehículo de procedencia ilícita, los inspectores colocaron las fajas de clausura en el local de expendio de bebidas. Por su parte, el comerciante fue trasladado a la seccional policial correspondiente para su notificación formal. La causa judicial quedó caratulada provisoriamente como tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento, bajo la órbita de la UFIJ N° 5, conducida por el fiscal Juan Menucci, quien avaló el accionar de las fuerzas de seguridad y dispuso las pericias de rigor.