Confirmaron el juicio oral para un abogado de La Plata acusado de estafar a un cliente

La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó la elevación a juicio oral de la causa en la que está procesado el abogado Juan Manuel Fontana, acusado de presunta defraudación contra uno de sus clientes.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Correccional N° 4, a cargo de la jueza Claudia Grecco. La investigación se inició en 2023 y estuvo a cargo de la fiscal Betina Lacki, con intervención del entonces juez de Garantías Pablo Raele.

De acuerdo con la acusación, Fontana habría pedido una importante suma de dinero a un cliente que se encontraba detenido en una causa por violencia de género. Según la denuncia, el abogado le habría dicho que necesitaba ese dinero para entregárselo al fiscal que intervenía en el expediente, con el objetivo de conseguir una resolución favorable a su excarcelación.

Según consta en la causa, el denunciante habría entregado 500.000 pesos en efectivo, 700 dólares y un Peugeot 307 para el supuesto pago de la coima. A esa suma se habrían agregado otros 130.000 pesos en concepto de honorarios profesionales.

El hombre habría descubierto posteriormente que el supuesto pago al fiscal no existía y decidió denunciar al abogado ante las autoridades. Como parte de la presentación aportó una serie de audios de conversaciones que fueron incorporados a la investigación.

La declaración del fiscal

El fiscal involucrado en la denuncia también declaró durante la investigación. Según surge del expediente, el denunciante se presentó en su despacho, acompañado por dos funcionarias de la fiscalía, y le manifestó que Fontana le había exigido dinero e incluso un automóvil para afrontar los supuestos "gastos" vinculados con su situación procesal.

A partir del contenido de los audios y de los demás elementos reunidos, la fiscal Lacki solicitó la detención del abogado.

En uno de sus dictámenes, la fiscal sostuvo que de las conversaciones incorporadas a la causa surgiría que Fontana conocía el carácter ilícito de la maniobra que se le atribuye. También consideró que habría utilizado sus conocimientos profesionales para brindar a su cliente información distorsionada sobre el estado de la causa y presentarle el supuesto pago al fiscal como una de las alternativas para resolver su situación.

Para la fiscalía, esa conducta habría tenido como finalidad obtener un beneficio económico personal y reforzar ante el cliente la idea de que el abogado podía conseguir una solución que otros profesionales no podían ofrecer.

Estuvo detenido y fue excarcelado

Fontana permaneció detenido durante varios días y luego recuperó la libertad tras los planteos formulados por sus abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri, Marcelo Botindari y Luisina Gliemmo.

La excarcelación fue resuelta por el juez Raele. En aquella oportunidad, el magistrado consideró que la conducta atribuida al abogado presentaba características particularmente graves por el perjuicio que podía generar en la confianza de los justiciables y por la utilización de su condición profesional.

"La conducta ilícita atribuida a Fontana presenta un plus de disvalor por fuera de aquella", sostuvo Raele en su resolución, y agregó que el hecho podía generar un mensaje negativo al presentar como corrupto un acto propio del proceso judicial.

Sin embargo, el juez aclaró que la gravedad de la acusación no era suficiente, por sí sola, para impedir la excarcelación. En ese sentido, tuvo en cuenta los márgenes de pena previstos para el delito, la ausencia de antecedentes condenatorios y otros elementos vinculados con la situación procesal del imputado.

Con la resolución de la Sala III quedó confirmada la elevación de la causa a la etapa de juicio oral. La defensa había cuestionado esa decisión y ahora plantea la posibilidad de avanzar en una mediación penal con el objetivo de reparar el presunto perjuicio ocasionado.

La resolución sobre ese planteo deberá ser adoptada en el marco de la causa que tramita actualmente ante el Juzgado Correccional N° 4.