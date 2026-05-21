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Contrabandeaba figuritas y álbumes del Mundial ¡desde Chile!: estaba borracho, volcó y lo detuvieron

Por Redacción

Un hombre fue detenido en Mendoza luego de protagonizar un vuelco mientras intentaba escapar de un control de Gendarmería y se descubriera que transportaba una millonaria carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026 ingresadas de contrabando desde Chile. El operativo ocurrió sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de Punta de Vacas.

Según informaron fuentes oficiales, el conductor, un ciudadano peruano, manejaba en estado de ebriedad y circulaba con las luces apagadas para evitar ser detectado. Al advertir la presencia de los efectivos intentó fugarse, pero perdió el control del vehículo y terminó volcando al costado del camino.

Tras el accidente, los gendarmes hallaron en el interior del automóvil una importante cantidad de cajas con álbumes y figuritas del Mundial 2026. La mercadería fue valuada en alrededor de 17 millones de pesos y quedó secuestrada por presunto contrabando.

El conductor fue asistido por personal médico y posteriormente quedó detenido a disposición de la Justicia Federal. La investigación buscará determinar el origen exacto de la carga y el destino que tenía la mercadería dentro del país.

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