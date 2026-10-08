Declaran culpable y detienen al pastor acusado de abusos sexuales

Un jurado popular declaró culpable al pastor evangélico Esteban Cayetano Núñez Morel por los abusos sexuales contra dos niñas que tenían 9 y 11 años al momento de los hechos. Apenas se conoció el veredicto, el juez técnico Santiago Paolini hizo lugar al pedido de la fiscalía y la querella y ordenó su detención inmediata. El acusado fue esposado y trasladado al Servicio Penitenciario bonaerense.

El fallo fue dado a conocer ayer en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Plata, luego de tres jornadas de debate y deliberación. Doce ciudadanos tuvieron a su cargo el análisis de la prueba y la decisión sobre la responsabilidad penal de Núñez Morel.

El pastor llegó a juicio acusado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal y corrupción de menores reiterada, en perjuicio de las dos niñas. De acuerdo con lo informado, la pena que se encuentra en expectativa podría alcanzar los 30 años de prisión. La extensión concreta del castigo se definirá en una audiencia de cesura, que todavía resta realizarse.

Durante el debate, el bloque acusador estuvo integrado por los abogados Darío Witt y Karina Fiorito, representantes de las víctimas, mientras que la acusación pública estuvo a cargo del fiscal de juicio Lucas Domski y su equipo.

Desde Casa María Pueblo destacaron el resultado del juicio y señalaron que durante todo el proceso acompañaron a las víctimas y a su madre, además de brindarles patrocinio jurídico gratuito.

El caso había comenzado a tomar dimensión judicial años atrás y durante el inicio del debate se produjo un fuerte cruce entre la querella y el fiscal. La organización también había planteado durante el juicio que se adoptaran medidas para impedir que Núñez Morel pudiera abandonar el país, un pedido que cobró especial relevancia ante la posibilidad de que recuperara la libertad mientras se definía su situación procesal.

Según había sostenido Casa María Pueblo, el pastor había tenido antecedentes de incumplimientos frente a citaciones judiciales y en 2023 la propia organización había solicitado que fuera declarado en rebeldía.

Ese antecedente fue uno de los argumentos esgrimidos por los representantes de las víctimas para reclamar que, una vez conocido el veredicto, se dispusiera una medida que garantizara que Núñez Morel permaneciera a disposición de la Justicia.

Ahora, con la declaración de culpabilidad, el proceso entra en una nueva instancia. La próxima etapa será la audiencia de cesura, en la que las partes expondrán sus argumentos respecto de la pena y el juez técnico deberá determinar cuántos años de prisión deberá cumplir el pastor por los delitos por los que fue condenado.