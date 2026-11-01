Desenlace fatal en La Plata: quiso asaltar a una policía y fue abatido

Un ladrón de 23 años murió ayer en barrio Aeropuerto, en La Plata, después de recibir varios disparos efectuados por una oficial de la Policía Bonaerense a la que, según la principal hipótesis de la investigación, habría intentado asaltar junto a una cómplice. El episodio ocurrió en 606 y 15 y terminó con un amplio despliegue policial, una mujer prófuga y escenas de profundo dolor cuando los familiares del fallecido llegaron al lugar.

Fuentes ligadas al caso confirmaron a EL DIA que el fallecido fue identificado como Aarón Miqueas Alejandro Calace. Tenía 23 años y, de acuerdo con la información recabada por este diario, registraba antecedentes en distintas causas penales. La mujer que lo acompañaba también fue identificada y es intensamente buscada.

Según la reconstrucción preliminar aportada por voceros, la secuencia comenzó cuando una agente policial se encontraba en un comercio de la zona junto a su pareja, quien estaba sobre una motocicleta. En esas circunstancias, Calace habría llegado acompañado por otra mujer y ambos habrían intentado sustraer el rodado.

Siempre de acuerdo con esa versión, los presuntos asaltantes habrían extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos. Frente a esa situación, la oficial se identificó como integrante de la fuerza, sacó su arma reglamentaria y respondió con disparos.

La reacción de la mujer policía habría provocado que los dos sospechosos emprendieran la fuga. Sin embargo, a unos 50 metros del lugar, el joven cayó gravemente herido y murió como consecuencia de las lesiones. Su cómplice consiguió escapar y ahora es buscada por los investigadores.

Fuentes oficiales indicaron que existen testigos presenciales que permitirán reconstruir lo ocurrido. También señalaron que, hasta el momento, los elementos reunidos respaldan la hipótesis de un intento de robo y que el fallecido habría efectuado varios disparos antes de ser alcanzado por la respuesta policial.

La causa quedó en manos del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, titular de la UFI N° 3 de La Plata, quien intervino para determinar las circunstancias del enfrentamiento. Según pudo saber este diario de fuentes judiciales, la efectiva permaneció demorada durante las primeras actuaciones, pero no se dispuso su detención y recuperará la libertad. La hipótesis de la legítima defensa es, por ahora, la que orienta la investigación.

UN BARRIO CONVULSIONADO

Pero mientras los investigadores trabajaban para establecer cómo se había desarrollado el episodio, la noticia de la muerte de Calace comenzó a llegar a sus allegados. Minutos después, familiares del fallecido se acercaron hasta el lugar y protagonizaron escenas de enorme conmoción.

En medio del operativo policial, se escucharon gritos, llantos y lamentos. El dolor de quienes llegaron para reconocer lo ocurrido contrastó con el despliegue de efectivos que todavía permanecían en la zona, donde se realizaban las primeras diligencias.

El caso también generó comentarios entre los vecinos de barrio Aeropuerto. Algunos de ellos señalaron a EL DIA que Calace era conocido en el ambiente delictivo de la zona y lo describieron como un joven que había protagonizado distintos robos, incluso contra habitantes del propio barrio.

Es más, el pasado 22 de octubre había quedado involucrado en un procedimiento policial en donde efectivos de la Novena realizaron un allanamiento en una vivienda vinculada a Calace, en el marco de una investigación por un robo denunciado por una mujer. El hecho había ocurrido dos días antes, cuando la víctima fue interceptada en 121 y 69. En ese operativo, además de Calace, habían sido aprehendidas otras dos personas.